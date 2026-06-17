"Pasé unos días difíciles": Lionel Messi reveló por qué se emocionó tras su primer gol
En declaraciones tras su noche brillante, el astro reveló el trasfondo de su desahogo en el festejoy valoró el esfuerzo del grupo y el apoyo de la hinchada.
Luego de abrir el camino del triunfo para la Selección Argentina con una definición magistral en Kansas City, Lionel Messi recibió el premio al mejor jugador del encuentro. Al momento de enfrentar los micrófonos, el capitán no ocultó su sensibilidad y explicó el motivo de su emotiva reacción tras convertir el primer tanto del Mundial 2026.
"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a todos mis compañeros. Siempre en los míos, con mucha fuerza para que esté bien", sorprendió al rosarino.
Superado el desahogo personal, el '10' optó por poner el foco en la intimidad del plantel y en la importancia de arrancar el torneo con el pie derecho: "Ahora a festejarlo con ellos, con el vestuario. Estoy contento de ganar un partido difícil. Nunca es fácil jugar un primer partido del Mundial".
El idilio eterno de Lionel Messi con el público argentino
Para cerrar, el futbolista del Inter Miami se tomó un momento especial para dedicarle el triunfo a la marea de hinchas albicelestes que coparon las tribunas en los Estados Unidos, reconociendo el sacrificio que realizan para acompañar al equipo en cada rincón del planeta.
Sobre la pasión de la gente, el capitán expresó: "Agradecido a la gente, que demuestra que la Argentina es una locura. Agradecerle que siempre están".
"Hacen un esfuerzo grande, que disfruten. Siempre es una ventaja grande contar con ellos", valoró el mejor jugador del mundo en el cierre de su entrevista con Sofi Martínez para Telefe.
Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales
Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Gracias a su hat-trick frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.
La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así:
1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles
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