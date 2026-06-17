"Pasé unos días difíciles": Lionel Messi reveló por qué se emocionó tras su primer gol

El idilio eterno de Lionel Messi con el público argentino

Para cerrar, el futbolista del Inter Miami se tomó un momento especial para dedicarle el triunfo a la marea de hinchas albicelestes que coparon las tribunas en los Estados Unidos, reconociendo el sacrificio que realizan para acompañar al equipo en cada rincón del planeta.

Sobre la pasión de la gente, el capitán expresó: "Agradecido a la gente, que demuestra que la Argentina es una locura. Agradecerle que siempre están".

"Hacen un esfuerzo grande, que disfruten. Siempre es una ventaja grande contar con ellos", valoró el mejor jugador del mundo en el cierre de su entrevista con Sofi Martínez para Telefe.

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Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Gracias a su hat-trick frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca de Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.

La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así:

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles