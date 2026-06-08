"La guerra de los Últimos": cómo es la nueva película de Jacob Elordi y Margaret Qualley
Dirigida por Ridley Scott, la película llegará a los cines el próximo 27 de agosto y, además, cuenta con la aparición de Guy Pearce.
En las últimas horas, 20th Century Studios compartió el adelanto y el póster promocional definitivo de "La guerra de los últimos", la nueva producción cinematográfica comandada por el aclamado y visionario realizador Ridley Scott y con el protagonismo de Jacob Elordi.
La propuesta se perfila en los papeles como un vibrante thriller de proporciones épicas que invita a los espectadores a sumergirse en una geografía hostil donde la subsistencia se reduce a un impulso biológico básico, mientras que conservar los valores humanos se transforma en una decisión puramente consciente.
En este largometraje, el director de clásicos indiscutidos posa su lente sobre las andanzas de Hig, un muchacho que se desempeña como piloto de aviones. Este joven unió fuerzas y recursos con Bangley, un hombre de carrera militar que posee un conocimiento absoluto en lo que respecta a técnicas de supervivencia extrema. Juntos consiguieron edificar un búnker sumamente operativo pero completamente desconectado de la civilización en medio de un escenario postapocalíptico caracterizado por la crueldad del entorno. Sin embargo, la rutina del aislamiento se rompe por completo cuando el protagonista capta una enigmática señal de radio, un suceso que lo empujará a dejar atrás la seguridad de su fortaleza para lanzarse hacia rumbos inexplorados con el único norte de hallar la ilusión de un futuro mejor.
El argumento del filme encuentra sus raíces en la exitosa y atrapante novela literaria escrita por Peter Heller que originalmente se publicó bajo el título de "The Dog Stars". Para llevar este relato a la pantalla grande, el largometraje "La guerra de los últimos" logró congregar a un grupo de intérpretes de enorme prestigio internacional y amplia convocatoria, entre los que se destacan figuras de la talla de Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.
La traslación del texto original a la estructura cinematográfica estuvo a cargo del guionista Mark L. Smith, quien asumió la responsabilidad de adaptar minuciosamente los pasajes ideados por Heller. En el apartado logístico y comercial, el proyecto cuenta con el respaldo de un robusto equipo de profesionales en la producción general, un rol que asumió el propio Ridley Scott en compañía de Michael Pruss, Mark L. Smith y Cliff Roberts; en tanto, las tareas de la producción ejecutiva quedaron en manos de Lily Brooks-Dalton, Brandon Scott Smith, el autor Peter Heller y Aidan Elliott.
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