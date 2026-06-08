"La guerra de los Últimos": cómo es la nueva película de Jacob Elordi y Margaret Qualley

En este largometraje, el director de clásicos indiscutidos posa su lente sobre las andanzas de Hig, un muchacho que se desempeña como piloto de aviones. Este joven unió fuerzas y recursos con Bangley, un hombre de carrera militar que posee un conocimiento absoluto en lo que respecta a técnicas de supervivencia extrema. Juntos consiguieron edificar un búnker sumamente operativo pero completamente desconectado de la civilización en medio de un escenario postapocalíptico caracterizado por la crueldad del entorno. Sin embargo, la rutina del aislamiento se rompe por completo cuando el protagonista capta una enigmática señal de radio, un suceso que lo empujará a dejar atrás la seguridad de su fortaleza para lanzarse hacia rumbos inexplorados con el único norte de hallar la ilusión de un futuro mejor.