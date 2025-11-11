Diego Cremonesi y El Purre hablaron de "Yiya" antes de su estreno en Flow

Las entrevistas de Diego Cremonesi y El Purre en exclusiva con minutouno.com

Diego Cremonesi no solo interpreta al marido de Yiya Murano, sino que además es la figura de un padre que debe contener a un hijo que se encuentra en una situación endeble y vulnerable en su plena niñez cuando el caso se hace público. Sobre estos detalles y muchos más habló el actor en exclusiva con minutouno.com:

diego cremonesi

En tanto, El Purre, no solo es el más joven del elenco, sino que además es una figura clave en la lucha del ego de Yiya Murano. La asesina no solamente engañó a su marido con quien le proporcionaba los dólares falsos, sino que tuvo varias aventuras y el personaje de El Purre es uno de ellos. Conocé los detalles que cuenta el propio actor en exclusiva con minutouno.com: