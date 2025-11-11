Diego Cremonesi y El Purre hablaron de "Yiya" antes de su estreno en Flow
La serie sobre la envenenadora de Monserrat se estrena el próximo 13 de noviembre y, en exclusiva, hablamos con dos de sus protagonistas.
El caso de Yiya Murano, la envenenadora más notoria de la crónica negra argentina, regresa a la pantalla con la serie Yiya de Flow, pero esta vez, la producción se aventura a explorar las dimensiones más íntimas y seductoras de su vida personal. Más allá de los crímenes con cianuro, la serie pone el foco en los hombres que rodearon a María Bernardina, aquellos que cayeron bajo su influjo manipulador y se convirtieron en cómplices inconscientes de su doble vida.
En la reciente y glamurosa avant premiere de la serie en La Rural, dos figuras clave de la ficción, Diego Cremonesi y El Purre, nos ofrecieron detalles exclusivos sobre la complejidad de sus personajes y la toxicidad de sus vínculos con la protagonista. Cremonesi, reconocido por su versatilidad, interpreta al marido de Yiya Murano, la figura conyugal que vivió ciegamente junto a la asesina. Este rol exige una inmersión en la dinámica del engaño prolongado, un hombre que debe lidiar con la fachada de su esposa ante el mundo y la turbulenta realidad puertas adentro.
Por su parte, El Purre asume el desafío de interpretar a uno de los amantes de Yiya, un personaje que encarna el aspecto más audaz y arriesgado de su manipulación. En un contexto de época donde las relaciones extramatrimoniales eran un tabú, la figura del amante resalta la capacidad de Yiya para tejer redes de mentiras y seducir a sus víctimas, incluso en el ámbito afectivo. Su personaje es un testimonio de cómo la asesina utilizaba su encanto para obtener beneficios, o simplemente para alimentar su ego.
La serie Yiya promete un thriller que va más allá del juicio, analizando el contexto social que permitió a Yiya operar y manipular a su círculo íntimo. Las interpretaciones de Diego Cremonesi y El Purre serán fundamentales para construir ese universo de apariencias y engaños. En la alfombra de La Rural, minutouno.com conversó en exclusiva con ambos actores, quienes compartieron detalles inéditos sobre cómo se prepararon para dar vida a los hombres que, de distintas maneras, fueron víctimas del influjo de una de las criminales más fascinantes de la historia argentina.
Las entrevistas de Diego Cremonesi y El Purre en exclusiva con minutouno.com
Diego Cremonesi no solo interpreta al marido de Yiya Murano, sino que además es la figura de un padre que debe contener a un hijo que se encuentra en una situación endeble y vulnerable en su plena niñez cuando el caso se hace público. Sobre estos detalles y muchos más habló el actor en exclusiva con minutouno.com:
En tanto, El Purre, no solo es el más joven del elenco, sino que además es una figura clave en la lucha del ego de Yiya Murano. La asesina no solamente engañó a su marido con quien le proporcionaba los dólares falsos, sino que tuvo varias aventuras y el personaje de El Purre es uno de ellos. Conocé los detalles que cuenta el propio actor en exclusiva con minutouno.com:
