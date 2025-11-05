Pablo Rago presentó "Yiya", la nueva serie de Flow: "Debemos estar rodeados de psicópatas"

La entrevista completa con Pablo Rago por el estreno de Yiya

Durante la avant premiere de "Yiya" en La Rural, Pablo Rago contó en exclusiva para minutouno.com cómo fue la construcción de un personaje tan complejo, pero a su vez psicológico como lo es el periodista que busca la verdad detrás de "la envenenadora". A su vez, bajo la conversación con este medio, también reveló cómo fueron construidos los aspectos más teatrales que tiene la serie a la hora de plasmar la historia.

"Que mi personaje parezca un psicólogo de Yiya fue una decisión entre el director, Mariano Hueter y yo en las primeras reuniones", comenzó explicando Rago y después agregó: "Después cuando nos juntamos con Cristina Banegas ahí funcionó todo perfecto". En ese sentido, el actor dejó una reflexión: "Dicen que cuando jugas al tenis, cuando jugas con alguien que es más malo que vos, jugas peor, cuando jugas con alguien que es mucho mejor que vos, jugas mejor y este fue el caso".

Por otro lado, tras explicar en detalle su relación con Banegas, hizo hincapié en la psicopatía de la propia Yiya. "Hay algo de lo psicópata del personaje, de lo psicópata que fue Yiya Murano que hace que todavía no sepamos cuál es la verdad, la verdad completa. Si mató tres, si mató cuatro o cinco, alguien dice por algún lugar que leí que mató 10 personas, a cuántas estafó", afirmó y destacó: "Entonces esto hace que este personaje sea tan intigrante al punto de que ni queres saber cuántos".

pablo rago

En esa misma línea destacó lo peligrosa que fue la psicopatía de la envenenadora en esta sociedad: "Debemos estar rodeados de psicópatas, acá tres psicópatas tenemos seguro", definió. "Los psicópatas tienen eso, suelen ser encantadores, están convencidos de lo que hacen, no se sienten culpables y no se hacen cargo de que están haciendo algo malo, se justifican a sí mismos. Debemos estar rodeados de psicópatas y por eso nos atraen tanto estos personajes", continuó en exclusiva con minutouno.com.

A su vez, definió a Yiya Murano como la primera estafadora piramidal del país y reveló muchos más detalles de la construcción de esta tira. No te pierdas la entrevista completa en el video.