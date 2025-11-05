Pablo Rago presentó "Yiya", la nueva serie de Flow: "Debemos estar rodeados de psicópatas"
El actor interpreta en la serie de Yiya al periodista que la acompaña en sus últimos días y, en exclusiva con minutouno.com hizo un análisis de la psicopatía de la criminal.
El caso de Yiya Murano, la envenenadora que conmocionó a la sociedad argentina en 1979, sigue siendo un tema de fascinación inagotable, no solo por la frialdad de sus crímenes, sino por la figura de la asesina que operaba a plena vista. Tal es así que la nueva serie Yiya de Flow se propuso revisitar este expediente infame, centrándose no solo en la traición y la manipulación de María Bernardina de las Mercedes Bolla de Murano, sino también en las personas que la rodearon y que buscaron desentrañar su verdad. Al ser un caso que marcó un antes y un después en la crónica policial, la figura del periodista que acompaña y documenta el horror se vuelve crucial para la narrativa.
La serie de ficción se nutre de la realidad, y para dotar de perspectiva al relato, se ha introducido un personaje inspirado en el periodista Rodolfo Palacios, conocido por su trabajo en el género true crime. Este personaje funciona como el vehículo que guía al espectador a través de las últimas etapas de la vida de Yiya, buscando comprender la psique de la mujer que, incluso tras las rejas, insistía en su inocencia. Es el ojo escéptico y tenaz que se niega a ser manipulado, buscando la verdad detrás del mito de la "Envenenadora de Monserrat".
El desafío de dar vida a este cronista recayó en el actor Pablo Rago, quien asume un papel clave para la estructura de la serie. Rago debía encarnar la perseverancia y la complejidad ética del periodismo de investigación, aquel que se acerca al abismo de la criminalidad sin caer en el morbo, sino buscando una explicación humana al horror. Su personaje es vital para contextualizar cómo el caso Yiya Murano se filtró en el imaginario colectivo y cómo, a través del lente periodístico, se convirtió en una reflexión sobre la verdad, la mentira y la fachada social.
Por eso y para celebrar el estreno de esta ambiciosa producción, ayer se llevó a cabo una mega avant premiere en La Rural, que reunió al elenco y a figuras destacadas. Desde minutouno.com tuvimos la oportunidad de estar presentes y conversar con el equipo detrás de Yiya. Entre ellos se encuentra el mismo Pablo Rago, quien en un diálogo exclusivo reveló detalles sobre la responsabilidad de interpretar a un personaje inspirado en una figura real y la forma en que el periodismo moldea la percepción pública de crímenes tan resonantes, así como el trabajo detrás de la psicopatía de un personaje tan infame en la historia criminal argentina.
La entrevista completa con Pablo Rago por el estreno de Yiya
Durante la avant premiere de "Yiya" en La Rural, Pablo Rago contó en exclusiva para minutouno.com cómo fue la construcción de un personaje tan complejo, pero a su vez psicológico como lo es el periodista que busca la verdad detrás de "la envenenadora". A su vez, bajo la conversación con este medio, también reveló cómo fueron construidos los aspectos más teatrales que tiene la serie a la hora de plasmar la historia.
"Que mi personaje parezca un psicólogo de Yiya fue una decisión entre el director, Mariano Hueter y yo en las primeras reuniones", comenzó explicando Rago y después agregó: "Después cuando nos juntamos con Cristina Banegas ahí funcionó todo perfecto". En ese sentido, el actor dejó una reflexión: "Dicen que cuando jugas al tenis, cuando jugas con alguien que es más malo que vos, jugas peor, cuando jugas con alguien que es mucho mejor que vos, jugas mejor y este fue el caso".
Por otro lado, tras explicar en detalle su relación con Banegas, hizo hincapié en la psicopatía de la propia Yiya. "Hay algo de lo psicópata del personaje, de lo psicópata que fue Yiya Murano que hace que todavía no sepamos cuál es la verdad, la verdad completa. Si mató tres, si mató cuatro o cinco, alguien dice por algún lugar que leí que mató 10 personas, a cuántas estafó", afirmó y destacó: "Entonces esto hace que este personaje sea tan intigrante al punto de que ni queres saber cuántos".
En esa misma línea destacó lo peligrosa que fue la psicopatía de la envenenadora en esta sociedad: "Debemos estar rodeados de psicópatas, acá tres psicópatas tenemos seguro", definió. "Los psicópatas tienen eso, suelen ser encantadores, están convencidos de lo que hacen, no se sienten culpables y no se hacen cargo de que están haciendo algo malo, se justifican a sí mismos. Debemos estar rodeados de psicópatas y por eso nos atraen tanto estos personajes", continuó en exclusiva con minutouno.com.
A su vez, definió a Yiya Murano como la primera estafadora piramidal del país y reveló muchos más detalles de la construcción de esta tira. No te pierdas la entrevista completa en el video.
