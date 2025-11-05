Flow presentó "Yiya", su nueva serie, en una premiere exclusiva en La Rural
La serie sobre la vida de Yiya Murano estrena el próximo 13 de noviembre y desde minutouno.com estuvimos en su presentación. Mira las fotos exclusivas.
El caso de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, mejor conocida como Yiya Murano, es uno de los expedientes más famosos y perturbadores en la historia criminal argentina. Conocida como "La envenenadora de Monserrat", Yiya fue condenada por el asesinato de tres de sus amigas en 1979, a quienes les suministró cianuro disimulado en masitas mientras compartían el té. El móvil de los crímenes fue el lucro: Yiya había contraído deudas con las víctimas y, ante la imposibilidad de pagarlas, recurrió al veneno. El caso, marcado por la traición, la frialdad y su constante proclamación de inocencia (incluso llegó a aparecer en programas de televisión negando los hechos), convirtió su figura en un símbolo de la asesina serial oculta en la cotidianidad, y desató un morboso interés público que perdura hasta hoy.
La fascinación que generan las historias de crímenes reales como el de Yiya Murano encuentra un terreno fértil en el género del true crime de ficción. Es así cómo su vida ha sido adaptada en diversas ocasiones, buscando desentrañar los oscuros secretos detrás de su personalidad. La nueva serie titulada simplemente Yiya, producida por Flow, se suma a esta tradición de explorar las dimensiones más complejas del ser humano que comete el delito. La producción aborda la historia a través de una mezcla de thriller y drama, con la intención de revelar los aspectos menos conocidos de la vida de la primera asesina serial condenada en Argentina.
La serie Yiya cuenta con un elenco estelar que incluye a Julieta Zylberberg y Cristina Banegas interpretando a la asesina en distintas etapas de su vida, junto a actores de la talla de Pablo Rago (como un periodista tenaz), Mónica Antonópulos y Diego Cremonesi. El guion y la dirección están enfocados en adentrarse en la dualidad de Murano: la mujer que aparentaba normalidad y la estafadora que usaba el veneno para librarse de sus responsabilidades financieras. Además, la producción incluye un especial en formato documental que se lanzará en simultáneo, buscando ampliar la perspectiva sobre el caso y su brutal impacto social.
Para celebrar este esperado estreno y el regreso de uno de los casos más resonantes a la pantalla, ayer se realizó una mega avant premiere en La Rural. Desde minutouno.com estuvimos presentes en la alfombra que reunió a los protagonistas y a grandes figuras del espectáculo. No solo pudimos conversar con el elenco y el equipo creativo sobre los desafíos de llevar a la ficción una historia tan delicada, sino que también disfrutamos y registramos los elegantes y sofisticados looks que las celebridades eligieron para la gran noche.
Así fue la avant premiere de Yiya con sus protagonistas
Julieta Zylberbeg interpreta a la versión de Yiya que comete los asesinatos.
Cecilia Dopazo es una de las amigas de Yiya, la primera en ser asesinada.
Cristina Banegas es la versión adulta de Yiya, la encargada de negar los asesinatos.
Pablo Rago es el periodista que cuenta la historia de Yiya, su personaje está inspirado en Rodolfo Palacios.
Laura Novoa es una de las amigas de Yiya, la última en ser asesinada.
Mariano Hueter es el director y productor de Yiya, además interpreta a uno de los amantes de la asesina.
Rochi Igarzábal es la hija de uno de los amantes de Yiya.
