Flow presentó "Yiya", su nueva serie, en una premiere exclusiva en La Rural

premiere yiya 1 (3)

Cecilia Dopazo es una de las amigas de Yiya, la primera en ser asesinada.

premiere yiya 1 (6)

Cristina Banegas es la versión adulta de Yiya, la encargada de negar los asesinatos.

premiere yiya 1 (8)

Pablo Rago es el periodista que cuenta la historia de Yiya, su personaje está inspirado en Rodolfo Palacios.

premiere yiya 1 (1)

Laura Novoa es una de las amigas de Yiya, la última en ser asesinada.

premiere yiya 1 (2)

Mariano Hueter es el director y productor de Yiya, además interpreta a uno de los amantes de la asesina.

premiere yiya 1 (5)

Rochi Igarzábal es la hija de uno de los amantes de Yiya.

premiere yiya 1 (7)

Fotos exclusivas de minutouno.com.