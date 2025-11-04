La historia real de Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat que tendrá su serie en Flow

Embed - YIYA / TRAILER OFICIAL / Serie de FLOW sobre Yiya Murano

El envenenamiento, las deudas y el secreto del cianuro

Otra de las trampas de Yiya era decir que no había envenenado a sus tres amigas. Con ese llanto fabricado, obscenamente mal actuado, decía en público: "He matado a dos personas". Le gustaba jugar el enigma, revelando al pasar que había sido amante de un presidente, y que las víctimas habían sido envenenadas por una mafia de usureros.

La realidad criminal de Yiya fue mucho más brutal: envenenó con té y masitas finas a sus amigas Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini. Los crímenes ocurrieron entre el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979. La motivación de los asesinatos fue no saldar una deuda que tenía con ellas, originada en un negocio que les había propuesto, pero que en definitiva resultaría ser una estafa. Un pagaré encontrado a su nombre en la casa de una de las víctimas alertó a los familiares y las sospechas se centraron en Murano, quien hasta sus últimos años negó haber sido la culpable.

Los investigadores confirmaron que la usurera Yiya les debía dinero por ese negocio fraudulento. Ella las conocía en la intimidad, eran sus grandes amigas, pero terminaría quedándose con el último suspiro de esa intimidad: la muerte. Las mató con cianuro, ese veneno cuyo olor y sabor comparan con las almendras negras. Yiya las cuidaba incluso en su agonía, y era la persona que más lloraba en los velorios, aunque lo hacía sin lágrimas.

La pista nunca resuelta y la vida tras prisión

Yiya fue detenida el 27 de abril de 1979. Fue liberada el 20 de noviembre de 1995 debido a una reducción de la pena y por el beneficio del "dos por uno". Un año después de su liberación, se convirtió en columnista de moda del programa La Hoguera, y llegó a ser invitada a los almuerzos de Mirtha Legrand, a quien incluso le ofreció masitas con té.

Una de las grandes incógnitas del caso nunca pudo resolverse. Uno de los investigadores opinó ante Sdrech: “¿De dónde obtenía la asesina el veneno alcalino? Es algo que no se expende en cualquier lado. Es así que la División Homicidios puso a trabajar a varias comisiones en las droguerías, laboratorios o veterinarias de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. ‘La receta o el documento firmado por el médico que utilizó Yiya para llevar a cabo su obra maestra del terror. Necesariamente un profesional tuvo que haberle firmado la receta’”. Pero nunca se llegó a ese dato. Se siguió la pista, pero no hubo nada revelador.

Yiya, en su defensa pública, negaba que las muertes hubiesen ocurrido por envenenamiento. Su argumento se centraba en la asistencia recibida por las víctimas: “A una de ellas le hicieron respiración boca a boca ni bien le dio el paro cardíaco, si tenía cianuro el médico se habría muerto”, se defendía Murano.