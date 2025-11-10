El director de "Yiya", la nueva serie de Flow, habló del proceso creativo de la historia: "Elenco soñado"

La comparación entre la frialdad de los archivos judiciales y la calidez - aunque perturbadora - de la interpretación actoral es el punto fuerte de esta producción, que busca no solo entretener, sino también invitar a la reflexión sobre cómo la violencia puede infiltrarse en los círculos más íntimos. El resultado es una reinterpretación ambiciosa de uno de los crímenes más resonantes de la Argentina.

Para desentrañar el complejo proceso de llevar esta historia real a la pantalla y conocer las decisiones creativas detrás de la serie, en minutouno.com tuvimos el placer de entrevistar a Mariano Hueter, el director de Yiya, quien además tiene un cameo en la ficción. Hueter nos ofreció una perspectiva única sobre los desafíos de la adaptación, la elección del elenco y la visión que buscó imprimir en la historia de la Envenenadora de Monserrat.

La entrevista completa con Mariano Hueter sobre Yiya

La visión de Mariano Hueter como director es fundamental para entender la impronta de Yiya. Con una trayectoria reconocida en el audiovisual argentino, que incluye producciones aclamadas como El Legado y la serie Inconsciente Colectivo, Hueter se ha consolidado como un cineasta con una marcada habilidad para construir atmósferas de misterio y tensión psicológica.

Su filmografía demuestra un interés particular en los dramas que exploran la condición humana en situaciones límite, utilizando un lenguaje visual sofisticado y narrativas que desafían al espectador. Esta experiencia previa en el thriller y el drama psicológico lo convierte en la persona idónea para abordar la compleja y oscura figura de Yiya Murano.

Algo que, durante su entrevista con minutouno.com supo abordar y explicar con total simpatía y emoción por el estreno. Es que no solamente habló del proceso creativo y la elección de las actrices, sino que además hizo hincapié en el juego psicológico que se creó desde el guion y se basó en los personajes de Pablo Rago y Julieta Zylberbeg. No te pierdas la entrevista completa:

Tráiler oficial de "Yiya", la nueva serie de Flow

