Por qué Diego Díaz se quiere ir de TyC Sports

En una interna que terminó de explotar, habrá que ver si es posible limar las diferencias que a día de hoy parecen ser irreconciliables. El enojo desmedido con el que carga Díaz, llevó a que reconociera que no tendría problemas si se concreta su salida.

“Lo que estoy queriendo es trabajar. Lo cual también me abre a que, si en algún momento aparece algo, fuera de TyC Sports, que lo voy a contemplar. Ya sea de la conducción o de la animación porque es algo que me guste hacerlo y no creo que solamente pueda estar ligado a un programa deportivo”, sentenció Diego.

diego diaz