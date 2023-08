Diego Latorre dejó boquiabiertos a todos al responder si soportaría una infidelidad de Yanina

yanina y diego latorre jóvenes.jpg

Luego de escucharlo, Yanina tomó la palabra: “Eso es verdad. Pero bueno, Diego, son 30 años. Si no apareció nada, o el tipo es un genio, o yo soy buenísima también. Yo no creo en la fidelidad total, pero siempre digo que –aunque Diego no me crea- yo soy fiel, no por buena sino por comodidad porque no tengo ganas de tener un quilombo más en la vida, nada más que por eso”.

“Pero está bien. Con todo el derecho, puede tener una cosita por ahí. Una aventurilla si le perdonaría”, dijo su marido y la angelita entre risas y pícara, contestó: “¡Gracias, lo anoto!”.