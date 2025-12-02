Diego Leuco apuntó contra Nancy Pazos y ella respondió filosa: "Es cínico e hipócrita"
El conductor de Luzu TV hizo fuertes declaraciones contra la periodista, que no se quedó callada y redobló la apuesta.
En las últimas horas, se desató el cruce menos pensado: Diego Leuco vs. Nancy Pazos. El conductor de Luzu TV lanzó picantes declaraciones contra la periodista, que no dudó en salir a responderle.
Todo se desató cuando en Antes que Nadie, estaban jugando a adivinar famosos a través de una serie de pistas y una de las productoras describió: "Periodista y conductora, estuvo en pareja con un dirigente político colorado y fue una angelita".
A esto, Diego Leuco acotó filoso: "Sí, odiosa, odiosa". Al develar el nombre, agregó: "Pobre Diego Santilli, le hizo la vida imposible".
El clip no tardó mucho en llegarle a Nancy, que salió con los tapones de punta para contraatacar a su colega. "Se hace el ‘cool’ y dice que no le gustan los quilombos pero... Bienvenido al barro, Diego Leuco. ¡Que conste en actas que empezaste vos!", sentenció en sus redes sociales.
Luego, en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo, integrado por Alejandro Castelo, Barbie Gyalay y Chucky Acerbi, Pazos hizo un potente descargo.
"Detecté que es un muy machista. Es cínico e hipócrita. La última vez que nos cruzamos fue en el programa de Georgina Barbarossa y él alegó que no había entrevistado a La China Suárez después de los idas y vueltas porque se dio cuenta que no estaba para tanto lío ni escándalos... se hizo el cool", disparó.
"Ahora, nadie lo buscó y sacó de adentro una cosa impresionante... Lo que me sorprendió del comentario, es que es más machista que el padre. Alfredo Leuco tenía más recato con las mujeres, él se acuerda por partes mi historia personal", agregó indignada.
"Se deschavó solo. No es cool, es bastante cínico e hipócrita. Que no se cuelgue de mis tet...", arremetió Nancy Pazos.
