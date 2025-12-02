Diego Leuco apuntó contra Nancy Pazos y ella respondió filosa: "Es cínico e hipócrita"

"Detecté que es un muy machista. Es cínico e hipócrita. La última vez que nos cruzamos fue en el programa de Georgina Barbarossa y él alegó que no había entrevistado a La China Suárez después de los idas y vueltas porque se dio cuenta que no estaba para tanto lío ni escándalos... se hizo el cool", disparó.

"Ahora, nadie lo buscó y sacó de adentro una cosa impresionante... Lo que me sorprendió del comentario, es que es más machista que el padre. Alfredo Leuco tenía más recato con las mujeres, él se acuerda por partes mi historia personal", agregó indignada.

"Se deschavó solo. No es cool, es bastante cínico e hipócrita. Que no se cuelgue de mis tet...", arremetió Nancy Pazos.

Embed - EXCLUSIVO: NANCY PAZOS DSTRUYÓ A DIEGO LEUCO POR SUS POLÉMICOS DICHOS