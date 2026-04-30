Gran Hermano Generación Dorada: ¿Sol sabía que salía y volvía Cinzia?

La principal teoría sostiene que Sol habría forzado su salida para luego tener la posibilidad de volver mediante el repechaje. Esto tomó más fuerza después de que Santiago del Moro explicara que todos los exparticipantes pueden ser elegidos por el público para regresar, incluso quienes fueron expulsados, como ocurrió antes con Carmiña y ahora con ella.

En redes, Gastón Trezeguet y varios usuarios no tardaron en comparar esta posible jugada con la histórica estrategia de Cristian U en Gran Hermano 2011, cuando abandonó la casa en medio de fuertes conflictos, regresó gracias a una modificación en las reglas y finalmente terminó consagrándose campeón.

Para muchos seguidores del programa, Sol habría repetido esa fórmula: en los últimos días se enfrentó con varios compañeros, quedó envuelta en distintas discusiones y se aseguró de mantenerse como una de las protagonistas más comentadas antes de abandonar la competencia.

Sin embargo, desde la producción explicaron que la participante había manifestado en varias oportunidades sus ganas de irse porque extrañaba a su hija, algo que fue interpretado por Gran Hermano como una falta grave hacia el juego. La decisión fue inmediata y su salida se dio casi sin despedida, aunque alcanzó a dejar algunos mensajes filosos dirigidos a Emanuel, su exaliado.

Mientras tanto, Cinzia Francischiello ya regresó a la casa gracias al Golden Ticket que le entregó Santiago del Moro tras la expulsión de Sol. Esto hizo que la sospecha creciera aún más, sobre todo porque la propia Sol ya había mostrado señales de despedida la semana anterior, convencida de que sería eliminada antes que Brian.