Cambio inopinado de la placa negativa de "Gran Hermano: Generación Dorada": bajaron siete y hay diez nominados
La casa de Gran Hermano vivió una noche de tensión. El público de Telefe salvó a siete participantes y diez quedaron nominados de cara a la próxima eliminación.
Apenas 24 horas después de que toda la casa de Gran Hermano: Generación Dorada quedara nominada, a excepción de la líder semanal Tamara Paganini, el juego dio un giro inesperado. Tras finalizar la etapa de voto positivo, siete participantes fueron salvados por el público y los diez restantes conformaron la placa negativa definitiva.
Los salvados de Gran Hermano tras el voto positivo
El conductor Santiago del Moro dio a conocer los nombres de los beneficiados de manera aleatoria. La primera en bajar de la placa fue Yanina Zilli, quien celebró con su característico lema "ju-gan-do, ju-gan-do", y en segundo lugar fue el turno de Manuel Ibero.
Luego, los televidentes de Telefe aseguraron la continuidad de Jennifer “Pincoya” Torres, que aprovechó el momento para contar que se reconcilió con Tamara, y de Yisela “Yipio” Pintos, quien confesó que no sabía si aguantaba otra placa tras los nervios del versus con Brian Sarmiento.
Los últimos tres jugadores en salir de la zona de riesgo gracias al voto positivo fueron Lolo Poggio, la flamante ingresante Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia. Este último no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un picante mensaje a Solange Abraham: "El que abandona no tiene premio".
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Quiénes son los diez Nominados
Con la salvación de sus siete compañeros, el resto de los jugadores de la casa continúa en la placa negativa y deberá enfrentar la temida gala de eliminación del lunes 4 de mayo de 2026.
Los diez nominados que ahora dependen del voto telefónico del público para no abandonar la competencia son:
- Danelik Galazán
- Daniela De Lucía
- Eduardo Carrera}
- Grecia Colmenares
- Juan “Juanicar” Caruso
- Gladys La Bomba Tucumana
- Luana Fernández
- Nazareno Pompei
- Titi Tcherkaski
- Franco Zunino.
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