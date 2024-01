Confusa situación entre Diego Leuco y Sofi Martínez: llantos, gritos, pelea y desmentida

"Es totalmente falso. No hubo ninguna discusión de nada. Es insólito. Estábamos ahí charlando en la puerta de su casa. La verdad no entiendo qué onda", dijo Leuco en diálogo con el portal PrimiciasYa. Estas palabras podrían evidenciar que se separaron, ya que en ningún momento la menciona como su novia o pareja.

Pero esto no fue lo único, sino que continuó: "No se ve nada, dos personas paradas al lado de un auto borroso... Y de eso dicen 'pelea', 'discusión'. Es un delirio. No se ve absolutamente nada en la foto, porque no hay nada". Así, dejó en claro su enojo con la chimentera Gossipeame, quien se hizo viral en redes sociales por hablar de la vida amorosa de los famosos.

De esta manera, sus seguidores quedaron expectantes por saber si siguen intentando estar en una relación amorosa o si finalmente decidieron separarse. En el último tiempo, a él se lo vinculó a su compañera de programa Yoyi Francella, mientras que a ella se la quiso instalar como una amante de Lionel Messi y se generó un escándalo.