Danelik explotó tras la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: "Moralistas de cartón"

La relación entre Danelik y Brian nació dentro de la casa más famosa del país y continuó una vez que él abandonó temporalmente la competencia. Ahora, tras esta nueva eliminación, ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse después de varias semanas separados, un momento que ya genera expectativa entre los seguidores del reality.

La defensa de Danelik hacia Brian Sarmiento no es nueva. En los últimos días, la exjugadora ya había utilizado sus redes sociales para manifestar su indignación por una situación ocurrida dentro de la casa que involucró a Luana Fernández y que generó una fuerte polémica entre los seguidores del programa.

A través de una serie de publicaciones, cuestionó el tratamiento que tuvo el episodio y apuntó contra quienes minimizaron lo sucedido. "Es tristísimo el pensamiento que tienen sobre una situación de acoso. Si la víctima fuera una mujer, sería un escándalo", expresó.

Luego redobló la apuesta y criticó que, según su visión, el hecho no recibió la atención suficiente dentro del reality. "Pero como es Brian, nadie dice nada y ni siquiera pasan el clip del momento en que Luana lo toquetea", agregó en defensa del exfutbolista.