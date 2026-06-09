Danelik explotó tras la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: "Moralistas de cartón"
La influencer salió en defensa del exfutbolista luego de que quede eliminado de la casa de GH por segunda vez.
La nueva eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertida fuera de la casa. Tras quedar fuera del reality en un mano a mano con Franco Zunino, el exfutbolista se despidió de sus compañeros con un mensaje cargado de emoción y buscando cerrar su participación en buenos términos.
Mientras tanto, en las redes sociales, una de las primeras en reaccionar fue Danelik, quien no dudó en salir a respaldarlo públicamente. La exparticipante, con quien Brian mantuvo un intenso romance durante su estadía en el programa, cuestionó las críticas que recibió el jugador y aseguró que su salida podría terminar beneficiándolo.
"Bueno quiero decirles que ahora si Brian está tranquilo, realmente es mejor que esté afuera, porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal, son muy antishow y moralistas de cartón", escribió desde su cuenta de X.
Lejos de quedarse ahí, también aprovechó para agradecer a quienes acompañaron a Sarmiento durante su paso por el juego. "Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias! Gracias a todos los que lo apoyan", expresó.
La relación entre Danelik y Brian nació dentro de la casa más famosa del país y continuó una vez que él abandonó temporalmente la competencia. Ahora, tras esta nueva eliminación, ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse después de varias semanas separados, un momento que ya genera expectativa entre los seguidores del reality.
La defensa de Danelik hacia Brian Sarmiento no es nueva. En los últimos días, la exjugadora ya había utilizado sus redes sociales para manifestar su indignación por una situación ocurrida dentro de la casa que involucró a Luana Fernández y que generó una fuerte polémica entre los seguidores del programa.
A través de una serie de publicaciones, cuestionó el tratamiento que tuvo el episodio y apuntó contra quienes minimizaron lo sucedido. "Es tristísimo el pensamiento que tienen sobre una situación de acoso. Si la víctima fuera una mujer, sería un escándalo", expresó.
Luego redobló la apuesta y criticó que, según su visión, el hecho no recibió la atención suficiente dentro del reality. "Pero como es Brian, nadie dice nada y ni siquiera pasan el clip del momento en que Luana lo toquetea", agregó en defensa del exfutbolista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario