Brian Sarmiento explicó por qué no viajó a ver a sus hijas tras salir de Gran Hermano: "Tema legal"
El ex Gran Hermano habló con Santiago del Moro sobre los motivos legales que lo alejaron de sus hijas y la emoción de volver a tener contacto con ellas.
Tras quedar eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento participó de La Cumbre junto a Santiago del Moro y se refirió a una de las cuestiones que más repercusión generó durante su paso por el reality: la relación con sus hijas y los motivos por los que no pudo visitarlas antes de regresar a la casa.
Durante la entrevista, el conductor le planteó una de las críticas que recibió fuera del programa. “Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera”, le comentó Del Moro.
Ante esa observación, el ex futbolista explicó que en ese tiempo intentó resolver cuestiones judiciales pendientes y logró retomar el contacto con dos de sus tres hijas. “Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas”, señaló.
Sin embargo, el conductor insistió con su postura. “¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó… Si soy vos, me tomo un avión y voy a resolver todo”, le respondió.
Fue entonces cuando Sarmiento profundizó sobre la situación que atravesaba. “Fue por un tema legal. Mi abogado me dijo que si iba, con la deuda que me reclaman allá, podía quedar detenido”, reveló.
Al notar que Del Moro seguía cuestionándolo, el ex participante agregó: “Te lo acabo de explicar. La primera vez entré sin haber podido hablar con ellas y la segunda vez, se me habilitó el fin de semana antes de entrar. Al ver que había tenido una buena recepción, se me movilizó todo, incluso lo hablé con el psicólogo”.
La emotiva despedida de Brian Sarmiento y el contundente resultado de la votación
La salida de Brian dejó distintas reacciones dentro de la casa. Tras conocerse el resultado, Yipio celebró en una de las habitaciones junto a Juanicar y Andrea del Boca. Por su parte, Zilli abrazó a Zunino, aunque también se tomó un momento para despedirse de quien había sido uno de sus aliados en el juego.
Antes de abandonar definitivamente el reality, Sarmiento sorprendió con un discurso conciliador y alejado de los cruces que protagonizó durante la competencia.
“No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad”, expresó.
Además, dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa: “Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas, necesito estar con mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina”.
Minutos más tarde, Santiago del Moro mostró los porcentajes finales de la placa. Mientras Zunino obtuvo el 10,7% de los votos, Brian Sarmiento alcanzó el 89,3%, convirtiéndose en el participante con el porcentaje más alto de eliminación en esta edición del reality.
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