Brian Sarmiento explicó por qué no viajó a ver a sus hijas tras salir de Gran Hermano: "Tema legal"

Al notar que Del Moro seguía cuestionándolo, el ex participante agregó: “Te lo acabo de explicar. La primera vez entré sin haber podido hablar con ellas y la segunda vez, se me habilitó el fin de semana antes de entrar. Al ver que había tenido una buena recepción, se me movilizó todo, incluso lo hablé con el psicólogo”.

brian sarmiento sobre sus hijas

La emotiva despedida de Brian Sarmiento y el contundente resultado de la votación

La salida de Brian dejó distintas reacciones dentro de la casa. Tras conocerse el resultado, Yipio celebró en una de las habitaciones junto a Juanicar y Andrea del Boca. Por su parte, Zilli abrazó a Zunino, aunque también se tomó un momento para despedirse de quien había sido uno de sus aliados en el juego.

Antes de abandonar definitivamente el reality, Sarmiento sorprendió con un discurso conciliador y alejado de los cruces que protagonizó durante la competencia.

“No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad”, expresó.

Además, dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa: “Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas, necesito estar con mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina”.

Minutos más tarde, Santiago del Moro mostró los porcentajes finales de la placa. Mientras Zunino obtuvo el 10,7% de los votos, Brian Sarmiento alcanzó el 89,3%, convirtiéndose en el participante con el porcentaje más alto de eliminación en esta edición del reality.