Diego Leuco reveló los motivos por los que no estará en La Peña de Morfi el próximo domingo

DIEGO LEUCO SE REFIRIÓ AL ESCÁNDALO INSAURRALDE-CIRIO

Asimismo, fue consultado por la prensa, tras el escándalo de Martín Insaurralde que involucra a Jésica Cirio, tras lo cual el conductor dio una contundente respuesta: “No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo (a Jesica Cirio), hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí”, expresó.

“Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo. Fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo”, agregó.