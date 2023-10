La decisión que habría tomado Telefe con Jésica Cirio tras el escándalo con Martín Insaurralde

"Es un tema que le importa a todo el país porque hay un político involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un político corrupto, que es el símbolo de la corrupción, se llama Martín Insaurralde, y como él hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer oídos sordos", agregó con indignación la periodista.

Además, Brey afirmó que la emisora no despediría a Jesica de La Peña de Morfi, pero los ejecutivos ya tendrían pensado cómo se daría su salida, a raíz de toda esta situación.

"Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle 'no te queremos'... Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en algún punto, es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan incómoda que no le va a quedar de otra que irse", explicó.