Estalló la interna de la serie de Dalma Maradona: habló el ex secretario de Diego y la liquidó

“Yo la verdad no sé por qué Dalma no nos nombra ni nos reconoce, nosotros somos los amigos de Maradona y somos los que más estuvimos con Diego. Al principio éramos el mal entorno y al final no éramos tan malos porque a Diego lo tratamos de cuidar con estrategias y de distintas formas contra la voluntad de Claudia incluso, es triste que no te reconozcan pero tampoco me reconocieron que laburaba con Diego, tuve que hacer algo judicial porque no se reconoció, no sé por qué son así”, comenzó explicando.

Luego, agregó: "No comparto lo que hace Dalma porque donde la pude ayudar la ayudé, no me gusta hablar de los hijos pero tampoco me gusta que no te reconozcan. No te reconocen y te duele, yo me arriesgo a decir que nosotros estuvimos mucho más que ellos, mucho más". Y, después, le habló directo a la actriz: "¿Qué nos van a venir a decir? no lo reconozcan pero es la realidad. Yo estuve más que vos al lado de tu papá, Dalma ”.

Qué dijo el ex secretario de Diego Maradona sobre la serie de Dalma

Aunque, por si esto fuera poco, después definió a la hija de Claudia Villafañe: "Yo a Dalma la definiría como hija de Diego, la hija de un distinto. Pero no es la hija de Dios, nunca eso. Estamos todos lejos de ser Dios. No comparto el título de la serie para nada. Siempre se cuenta lo mismo en la serie, lo que le conviene a cada uno. ¿Alguno sabe si Diego estaba feliz?”. Asimismo, después volvió a hablar de la serie: “Cuando vi la serie de Dalma dije no, esto es mentira. Todo lo que están contando es una mezcla de ficción. No lo comparto. Ahí es donde te das cuenta que no es la verdad. Hay intereses para que no se cuente la verdad".

"Ellos estuvieron poco y encima no te reconocen nada, entonces te da más bronca todavía. Cada uno tiene que hacerse responsable de los errores, a Diego nadie le decía nada”, agregó y, después, concluyó sin filtro: "Yo hubiese pateado la puerta si no podía ver a mi papá, es lo único que te voy a decir. ¿Cómo no patearon la puerta para ver a su papá?, si me hubiese pasado a mí no quedaba nadie ahí, olvidate. No me vengan con versos porque a Diego nosotros lo internamos a la fuerza”.