David Lebón visitó "Todo Lo Demás También"

Durante la entrevista, Carmona, dejó un saludo para Lebón, quien no pudo contener la emoción y lloró de felicidad. Además, Diego Torres se sumó a la transmisión a través de una llamada telefónica y habló sobre qué sintió al grabar con David: "Me encantó ser cómplice de este viaje, de esa vuelta a Miami y de encontrarnos con muchos amigos que tenemos en común", dijo y agregó: "David, gracias por abrirme las puertas para tocar con vos, que es tocar el cielo con las manos. Ese video es hermoso, ojalá que la gente lo disfrute".

Con respecto a "Lebón & Co 2", David aseguró que le dio a cada artista la libertad de hacer su parte sin ningún tipo de condición: "Yo le dije a cada uno que haga lo que quiera. Primero, porque no tengo ningún derecho y porque son invitados importantes para mí", expresó y agregó: "No hubo ningún problema con nadie. A mi lo que me emocionó fue la transmisión telefónica, porque yo lo llamé personalmente a cada uno", finalizó.

El videoclip se grabó en Miami y estará disponible a partir del 21 de septiembre en todas las plataformas audiovisuales.