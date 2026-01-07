Dieron a conocer el audio de la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Con el correr de los días, el contacto se volvió más frecuente: “Él le empezó a escribir insistentemente y se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle. Pero ella no tenía ni idea quién era. Para ella era Luciano, un actor argentino. Nada más, porque no le dijo el apellido”.

Iglesias agregó otro dato clave sobre la joven: “Ella es muy linda. Estaba en Madrid haciendo unos castings... Y él le hizo el enamorado”.

Sin embargo, la historia comenzó a enfriarse cuando apareció un obstáculo: “Pero a los pocos días llegaba Griselda a Madrid. Entonces, Luciano mintió. Le dijo: la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao”.

La decepción de la joven creció con el correr de los días: “Después ella se empezó a desilusionar, porque él le había prometido volver a verse mañana 7 de enero en Madrid. ¿Y saben qué pasa mañana? Es el cumpleaños del hijo de Luciano y lo van a festejar en Mar del Plata”, relató la periodista. Y concluyó: “Él la siguió chamullando bastante y ella después ya dejó de contestarle”.