La burla de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el audio de la infidelidad: "Buen día, guapa"

Incluso, Siciliani tuvo un momento de empatía con la labor periodística al referirse al impacto que causó el material sonoro en los medios de comunicación. Lejos de mostrarse indignada con los comunicadores, admitió: "No entiendo mucho cómo funciona la prensa pero creo que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos".

Embed - SICILIANI SE BURLA DEL AUDIO DE LA TRAMPA DE LUCIANO CASTRO, Y REPITE "BUEN DÍA GUAPA": "ES UN MEME"

Del dolor a la parodia: "Buen día guapa"

Sin dudas, lo que más llamó la atención fue la forma en la que la actriz procesó el contenido de los mensajes, en los que Castro utilizaba giros idiomáticos propios de España para seducir a la "tercera en discordia". Con gran sentido del humor, Griselda confesó que el audio se convirtió en un chiste interno dentro de la pareja, a pesar del trasfondo amargo. "Es muy genial el audio, yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida porque no puedo parar de decirle a Luciano 'buen día guapa'. Me hace concha", bromeó ante la risa de los presentes.

No obstante, detrás de las risas, la actriz no ocultó que la situación no deja de ser un momento de crisis. Hacia el final de la charla, admitió que la exposición forzada de los trapitos sucios de su pareja le genera una incomodidad difícil de sortear. "Toda la situación es dolorosa y me pone nerviosa, yo trato de no estar expuesta y trato de no contestar, así que hubiese preferido no conocer la intimidad de Luciano", concluyó, dejando una puerta abierta sobre cómo este episodio afectará el futuro de la relación.