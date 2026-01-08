La burla de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el audio de la infidelidad: "Buen día, guapa"
Luego de confirmar que siguen en pareja pese a la infidelidad, la actriz se burló de su novio por la tonada que usó para engañarla. Los detalles.
El verano en la Costa argentina suele ser el escenario de romances confirmados y descansos familiares, pero para Griselda Siciliani y Luciano Castro, esta temporada quedó marcada por la filtración de una infidelidad.
Luego de que se difundieran audios del actor dirigidos a otra mujer, la actriz decidió romper el silencio en una charla frontal con el programa La Mañana con Moria, emitido por El Trece. Con una mezcla de pragmatismo y humor ácido, Siciliani no solo confirmó el hecho, sino que dejó en claro bajo qué términos sostiene su vínculo con el galán.
A pesar de la gravedad que podría tener una traición para cualquier pareja, Griselda se mostró sorprendentemente calma mientras compartía sus vacaciones con el protagonista del escándalo. Al ser consultada sobre su reacción, la actriz apeló al largo historial que los une para explicar su postura.
"Es Luciano Castro, yo ya sé quién es. Lo conozco hace 20 años, hay algo de que yo lo elijo así, no elijo a alguien que creo que va a ser de otra manera. Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor, ni siquiera sé lo que es, si el me viniese a contar que pasó algo con otra persona, lo mato, me muero", sentenció de forma contundente.
La delgada línea entre lo privado y lo mediático
La protagonista de la entrevista reconoció que, aunque intenta mantener su vida personal lejos de los focos, la magnitud de la filtración hizo que fuera imposible ignorar el tema. Sin embargo, su enfoque sobre la fidelidad parece alejarse de los celos convencionales. "Es de la intimidad todo eso pero cuando la intimidad se vuelve pública... no pienso que alguien que está conmigo no va a tener relación con alguien más, no pienso en eso. Yo empatizo con la situación de que te guste otra persona, hay distintos carriles", reflexionó con una sinceridad poco habitual en el medio.
Incluso, Siciliani tuvo un momento de empatía con la labor periodística al referirse al impacto que causó el material sonoro en los medios de comunicación. Lejos de mostrarse indignada con los comunicadores, admitió: "No entiendo mucho cómo funciona la prensa pero creo que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos".
Del dolor a la parodia: "Buen día guapa"
Sin dudas, lo que más llamó la atención fue la forma en la que la actriz procesó el contenido de los mensajes, en los que Castro utilizaba giros idiomáticos propios de España para seducir a la "tercera en discordia". Con gran sentido del humor, Griselda confesó que el audio se convirtió en un chiste interno dentro de la pareja, a pesar del trasfondo amargo. "Es muy genial el audio, yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida porque no puedo parar de decirle a Luciano 'buen día guapa'. Me hace concha", bromeó ante la risa de los presentes.
No obstante, detrás de las risas, la actriz no ocultó que la situación no deja de ser un momento de crisis. Hacia el final de la charla, admitió que la exposición forzada de los trapitos sucios de su pareja le genera una incomodidad difícil de sortear. "Toda la situación es dolorosa y me pone nerviosa, yo trato de no estar expuesta y trato de no contestar, así que hubiese preferido no conocer la intimidad de Luciano", concluyó, dejando una puerta abierta sobre cómo este episodio afectará el futuro de la relación.
