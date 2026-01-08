Griselda Siciliani habló del audio de Luciano Castro en España: "Yo lo elijo así"

El momento más difícil de la charla llegó cuando se refirió a la filtración de un audio que confirmaba el desliz de Castro. Griselda admitió que el golpe no fue el hecho en sí, sino que tomara estado público: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Con una vulnerabilidad notable, añadió: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”. Para cerrar la entrevista, la actriz confirmó que el propio Luciano admitió su error, aunque lo enmarcó dentro de su personalidad histórica: “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”.

