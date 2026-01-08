Flor Vigna estrenó canción e ironizó sobre audios virales de Luciano Castro: "La vara baja"
La artista presentó un nuevo tema para comenzar el año y combinó referencias personales, humor irónico y un mensaje de empoderamiento que no pasó inadvertido.
Flor Vigna comenzó el 2026 con un nuevo lanzamiento musical que rápidamente generó repercusión tanto por su sonido como por su contenido. Enfocada de lleno en su carrera como cantante, la artista presentó “La vara baja”, una canción en la que vuelve a apostar por lo autobiográfico, las indirectas y una fuerte reflexión sobre los vínculos amorosos y el amor propio.
Como suele ocurrir con cada uno de sus estrenos, el tema no tardó en instalarse en redes sociales y abrir debates. A través de un extenso posteo en Instagram, Vigna explicó el trasfondo de la canción y se mostró sincera sobre el proceso personal que la inspiró.
“Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido, o al menos escribí esta canción para recordármelo… Pues en el cuento de hadas fui la más Tara-Hada”, escribió, con su característico tono irónico y autorreferencial. La publicación fue acompañada por fragmentos del tema y por un mensaje directo a su comunidad.
En esa misma línea, la cantante profundizó su reflexión sobre las relaciones y dejó una especie de regla personal que decidió compartir con sus seguidores. “Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad nos pongo una regla: si elegimos vínculos que sumen, no caigamos rotas otra vez”, agregó, reforzando la idea de crecimiento personal a partir de experiencias pasadas.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la referencia indirecta a Luciano Castro, envuelto recientemente en una polémica por la filtración de audios que le habría enviado a una actriz danesa. Vigna abrió su posteo con la frase “oye guapa”, una clara alusión a esos mensajes de voz viralizados, lo que muchos interpretaron como una chicana directa. La mención no pasó desapercibida y sumó aún más visibilidad al lanzamiento.
En lo musical, “La vara baja” marca un giro hacia un pop más clásico, con influencias que recuerdan a artistas como Sabrina Carpenter o Tini Stoessel. La letra apunta de lleno a cuestionar las expectativas en el amor y el conformismo emocional: “Qué baja está la vara, me siento una tarada haciendo casting para un amor”, canta en uno de los fragmentos más comentados. Más adelante, suma frases como “Chamuyo de fantasma, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor”, reforzando el concepto central del tema.
El cierre de la canción y del mensaje público de Vigna pone el foco en el amor propio como eje fundamental. “Tal vez no es tan malo aprender a amarme, antes que un tarado me haga olvidarme de mí”, expresa la letra. Para evitar interpretaciones personales, la artista aclaró: “No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echo la culpa a otros jaja)”.
