Flor Vigna estrenó canción e ironizó sobre audios virales de Luciano Castro: "La vara baja"

En lo musical, “La vara baja” marca un giro hacia un pop más clásico, con influencias que recuerdan a artistas como Sabrina Carpenter o Tini Stoessel. La letra apunta de lleno a cuestionar las expectativas en el amor y el conformismo emocional: “Qué baja está la vara, me siento una tarada haciendo casting para un amor”, canta en uno de los fragmentos más comentados. Más adelante, suma frases como “Chamuyo de fantasma, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor”, reforzando el concepto central del tema.

El cierre de la canción y del mensaje público de Vigna pone el foco en el amor propio como eje fundamental. “Tal vez no es tan malo aprender a amarme, antes que un tarado me haga olvidarme de mí”, expresa la letra. Para evitar interpretaciones personales, la artista aclaró: “No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echo la culpa a otros jaja)”.