La indirecta de Flor Vigna en medio del escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Lo peor..."
Tras los rumores de infidelidad que involucran al actor durante su paso por España, la artista publicó un mensaje contundente en redes sociales.
El año comenzó y el mundo del espectáculo ya se ve movilizado, ya que se desató el primer escándalo por una fuerte polémica: las versiones que aseguran que Luciano Castro habría sido infiel a Griselda Siciliani durante un viaje a España. En medio del revuelo, Flor Vigna no permaneció ajena a la situación y lanzó una sugestiva publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Desde su cuenta de Instagram, la bailarina y cantante compartió una historia con una frase tan breve como filosa: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor, y en otros”.
El mensaje no llegó solo. Flor acompañó el texto con su canción junto a El Villano, “Te Juro”, cuyo contenido gira justamente en torno a la traición y relata la historia de un hombre que engaña a su pareja con su mejor amiga. La elección musical reforzó la interpretación de muchos usuarios, que no tardaron en vincular su posteo con el conflicto actual del actor.
Cabe recordar que Flor Vigna mantuvo una relación de dos años con Luciano Castro y que, tiempo después de la ruptura, aseguró públicamente que él la había engañado con Griselda Siciliani. En su momento, lo contó con crudeza en LAM: “Los mensajes entre ellos existían desde antes. Sería bueno que cuenten cómo fueron las cosas. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”.
Habló la supuesta amante de Luciano Castro durante su paso por España: "Él me besó primero"
Luego de que trascendieran rumores sobre una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sarah Borrell, la mujer señalada como su vínculo durante un viaje a España, decidió dar su versión de los hechos.
En diálogo con Puro Show, la actriz relató cómo comenzó su acercamiento con el artista argentino y aclaró varios puntos que generaron polémica.
Sarah explicó que el primer contacto se dio mientras ella trabajaba como camarera en un restaurante. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, recordó.
Según contó, desde ese segundo encuentro notó un interés distinto por parte del actor: “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Me preguntó de dónde era y qué hacía. Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, aseguró.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue el hecho de que ella no supiera con quién estaba tratando realmente. Consultada sobre si le pidió su apellido o lo buscó en redes sociales, fue sincera y admitió que algo le resultó extraño: “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”.
Sin embargo, aclaró que no le dio demasiada importancia en ese momento: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”. En ese contexto, contó que Castro la invitó a verlo en una obra de teatro que estaba haciendo en Madrid: “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”.
Sobre la naturaleza del vínculo, Sarah fue clara y marcó distancia de cualquier versión romántica intensa: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”, afirmó. Y explicó cuál era su verdadero interés: “Quería conocer gente del mundillo como artista”.
