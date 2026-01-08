La indirecta de Flor Vigna en medio del escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Lo peor..."

En diálogo con Puro Show, la actriz relató cómo comenzó su acercamiento con el artista argentino y aclaró varios puntos que generaron polémica.

Sarah explicó que el primer contacto se dio mientras ella trabajaba como camarera en un restaurante. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, recordó.

Según contó, desde ese segundo encuentro notó un interés distinto por parte del actor: “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Me preguntó de dónde era y qué hacía. Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, aseguró.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue el hecho de que ella no supiera con quién estaba tratando realmente. Consultada sobre si le pidió su apellido o lo buscó en redes sociales, fue sincera y admitió que algo le resultó extraño: “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”.

Sin embargo, aclaró que no le dio demasiada importancia en ese momento: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”. En ese contexto, contó que Castro la invitó a verlo en una obra de teatro que estaba haciendo en Madrid: “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”.

Sobre la naturaleza del vínculo, Sarah fue clara y marcó distancia de cualquier versión romántica intensa: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”, afirmó. Y explicó cuál era su verdadero interés: “Quería conocer gente del mundillo como artista”.