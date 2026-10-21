Dieron a conocer el valor de las entradas para ver a U2 en Argentina: cuánto salen
La banda irlandesa regresa al país el próximo año para tocar en el estadio de River con entradas que oscilan entre los $500.000 y los $120.000.
Comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el ansiado retorno de U2 al país. Luego de una ausencia cercana a los diez años en los escenarios locales, la legendaria agrupación irlandesa concretará el reencuentro con su público mediante dos presentaciones en el Estadio River Plate, programadas para los días 23 y 25 de marzo de 2027. Más allá del entusiasmo generado por el anuncio, la difusión del tarifario para adquirir los tickets ya marca la pauta de uno de los hitos musicales más relevantes de la temporada.
En cuanto al desglose de los valores, el sector PIT / Golden Circle, ubicado en las inmediaciones directas del escenario, se posiciona como la colocación más costosa con una cifra de $500.000 más el costo adicional por servicio. Por su parte, el acceso de menor costo corresponderá a la ubicación General Alta Sívori, estipulada en un monto de $120.000 más el recargo administrativo correspondiente.
Las dos veladas en la cancha de River se enmarcarán dentro del tour internacional "The Greatest Show on Earth", espectáculo ideado por la banda para conmemorar sus cincuenta años de trayectoria artística. La lista de temas integrará grandes éxitos de su extensa discografía junto con piezas de su flamante trabajo discográfico, "Carnaval de Luz".
La grilla de tarifas fijada para las distintas áreas del estadio comprende las siguientes alternativas, a las cuales se les deberá adicionar el respectivo cargo de gestión:
-
PIT / Golden Circle: $500.000
Campo delantero: $355.000
Platea preferencial San Martín (inferior, baja y media): $375.000
Platea preferencial Belgrano (inferior, baja y media): $375.000
Campo general + Sívori B: $185.000
Platea Sívori media sin numerar: $160.000
Platea alta San Martín: $145.000
Platea alta Belgrano: $145.000
General alta Sívori: $120.000
Fechas de venta general y dónde comprarlas
La primera etapa para asegurar una colocación en el recinto iniciará el 21 de octubre a partir de las 10, horario en que se abrirá la preventa exclusiva destinada a usuarios de Santander Visa. Dicha instancia ofrecerá el beneficio de abonar las localidades en seis cuotas sin interés.
Posteriormente, el 22 de octubre desde las 10, quedará habilitada la expendio general abierta a todas las opciones de pago. Las transacciones en ambas instancias se procesarán de manera digital y exclusiva por medio del sitio web All Access.
Respaldados por medio siglo de actividad musical ininterrumpida, el grupo se ha caracterizado por montar despliegues escénicos de escala masiva. En marzo de 2027, el suelo de Núñez se transformará nuevamente en el escenario de un capítulo fundamental en la relación del conjunto con sus fanáticos locales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario