Dieron a conocer el valor de las entradas para ver a U2 en Argentina: cuánto salen

Posteriormente, el 22 de octubre desde las 10, quedará habilitada la expendio general abierta a todas las opciones de pago. Las transacciones en ambas instancias se procesarán de manera digital y exclusiva por medio del sitio web All Access.

Respaldados por medio siglo de actividad musical ininterrumpida, el grupo se ha caracterizado por montar despliegues escénicos de escala masiva. En marzo de 2027, el suelo de Núñez se transformará nuevamente en el escenario de un capítulo fundamental en la relación del conjunto con sus fanáticos locales.