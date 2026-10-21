La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a México y un testigo reveló un momento de tensión

Quien también reaccionó ante el relato fue Paula Varela, que intervino con un comentario sobre lo que podría haber sucedido entre los integrantes de la familia. “Alguna cagada se mandaron”, expresó la panelista, en referencia a la situación que había descrito su compañero.

Las reuniones que tendría Mauro Icardi en México

Más allá de los comentarios sobre el episodio, Natalie Weber aportó información sobre otro posible motivo detrás de la elección del destino. Según explicó la panelista, el viaje también estaría vinculado con compromisos laborales de Icardi, quien buscaría definir los próximos pasos de su carrera futbolística tras quedar libre del Galatasaray de Turquía a fines de junio.

“Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia”, sostuvo Weber. De acuerdo con su versión, el delantero tendría encuentros previstos en el país y habría aprovechado la oportunidad para combinar esas conversaciones con unos días de descanso junto a sus seres queridos.

De esta manera, la estadía en Playa del Carmen reuniría motivos personales y profesionales para la pareja. Mientras disfrutan del viaje en compañía de la familia de la actriz, el futuro deportivo de Icardi aparece como uno de los temas que podrían definir sus próximos movimientos. Por el momento, la supuesta escena de tensión trascendió a partir del testimonio difundido en el ciclo televisivo.