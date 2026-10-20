El video del accidente de Fabián Gianola: así fue atropellado por un auto
Una cámara captó el accidente de Fabián Gianola en Saavedra y la asistencia que recibió tras caer al asfalto por el impacto de un auto.
Fabián Gianola sufrió un accidente de tránsito el lunes 19 de octubre en el barrio porteño de Saavedra. El actor fue embestido por un automóvil mientras cruzaba por la senda peatonal y cayó sobre el asfalto. Una cámara de seguridad de la zona registró la secuencia, incluido el momento en que el conductor frenó para asistirlo.
El episodio ocurrió en la intersección de Deheza y Melián. Gianola estaba a punto de llegar a la vereda opuesta cuando un Audi que circulaba por la avenida dobló y lo chocó. El impacto le provocó lesiones en el brazo y la muñeca, por las que deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Al recordar cómo sucedió el accidente, el actor relató: “Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”.
También se refirió a la reacción del conductor y sostuvo que no advirtió su presencia antes del choque. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, contó.
El momento del choque quedó registrado por una cámara de seguridad
Las imágenes muestran a Gianola mientras cruza la calle y el instante en que el vehículo lo golpea. Tras la colisión, el actor cae sobre la calzada y el conductor detiene la marcha para acercarse y ayudarlo.
El hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15:40, según consta en el parte policial. El documento ubica el accidente en la esquina de Melián y Deheza e indica que el actor fue embestido mientras atravesaba la senda peatonal. Como consecuencia, sufrió una lesión en la mano derecha.
Al describir las consecuencias de la caída, Gianola destacó que no se golpeó la cabeza, algo que podría haber agravado su estado. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó.
Cómo fue la asistencia después del atropello
Después del impacto, el conductor permaneció en el lugar y pidió ayuda a los servicios de emergencia. Gianola confirmó que tanto la policía como el SAME acudieron para asistirlo.
“El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, relató.
La ambulancia del SAME, identificada con el interno 395 y a cargo del doctor Mauricio Proença, llegó al lugar y atendió al actor sin trasladarlo. En el parte se consignó inicialmente como diagnóstico presuntivo una “posible fractura de brazo derecho”.
Más tarde, Gianola se dirigió acompañado por personal policial al centro médico Swiss Medical, ubicado en el shopping DOT, donde recibió atención y se realizó los estudios correspondientes.
Qué lesiones sufrió Fabián Gianola y cuándo será operado
Los estudios determinaron que el actor sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento de la muñeca. Por ese motivo, deberá someterse a una operación programada para el martes a las 16.
El propio Gianola explicó cómo será el procedimiento: “Me van a poner una placa con tres tornillos”.
Mientras se prepara para la intervención, el actor deberá hacer una pausa en sus compromisos laborales para concentrarse en la recuperación. Las imágenes de seguridad permiten reconstruir el momento del impacto, mientras que su relato y el parte policial aportan detalles sobre las circunstancias del accidente y la asistencia que recibió.
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