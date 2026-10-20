El video del accidente de Fabián Gianola: así fue atropellado por un auto

El hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15:40, según consta en el parte policial. El documento ubica el accidente en la esquina de Melián y Deheza e indica que el actor fue embestido mientras atravesaba la senda peatonal. Como consecuencia, sufrió una lesión en la mano derecha.

Al describir las consecuencias de la caída, Gianola destacó que no se golpeó la cabeza, algo que podría haber agravado su estado. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó.

Cómo fue la asistencia después del atropello

Después del impacto, el conductor permaneció en el lugar y pidió ayuda a los servicios de emergencia. Gianola confirmó que tanto la policía como el SAME acudieron para asistirlo.

“El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, relató.

La ambulancia del SAME, identificada con el interno 395 y a cargo del doctor Mauricio Proença, llegó al lugar y atendió al actor sin trasladarlo. En el parte se consignó inicialmente como diagnóstico presuntivo una “posible fractura de brazo derecho”.

Más tarde, Gianola se dirigió acompañado por personal policial al centro médico Swiss Medical, ubicado en el shopping DOT, donde recibió atención y se realizó los estudios correspondientes.

Qué lesiones sufrió Fabián Gianola y cuándo será operado

Los estudios determinaron que el actor sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento de la muñeca. Por ese motivo, deberá someterse a una operación programada para el martes a las 16.

El propio Gianola explicó cómo será el procedimiento: “Me van a poner una placa con tres tornillos”.

Mientras se prepara para la intervención, el actor deberá hacer una pausa en sus compromisos laborales para concentrarse en la recuperación. Las imágenes de seguridad permiten reconstruir el momento del impacto, mientras que su relato y el parte policial aportan detalles sobre las circunstancias del accidente y la asistencia que recibió.