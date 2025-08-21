Dieron a conocer los polémicos detalles del divorcio de Nico Vázquez y Gime Accardi
Tras la confirmación de infidelidad, los actores decidieron avanzar con la separación y se supo cómo quedó el acuerdo.
La separación entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue sumando capítulos. En los últimos días, se supo que la actriz había sido infiel a su pareja y eso fue uno de los motivos principales por el que le pusieron fin a su relación tras 18 años juntos.
Este miércoles, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda los detalles del divorcio entre los artistas y cómo seguirán su carrera laboral.
"Mañana se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado o sea, la infidelidad en sí. Lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que él se sintió todo el año medio boludeado, porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar", contó la conductora.
Por otro lado, habló de cómo están transitando el acuerdo legal: "Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula que hay mucho quilombo de guita. Parten todo 50/50".
Respecto a la división de bienes, detalló: "Ella se queda con la casa. Él está viviendo en un departamento en Capital que se compró este año, justamente para darle un espacio a ella. Dicen que van a seguir laburando juntos, de hecho, la gira, con su compañero de teatro con el que se la ha vinculado, sigue. El entorno de él dice que él está tranquilo, que él no tiene nada contra el chico porque cree que no es".
Confirman qué hizo Candela Vetrano tras las versiones de infidelidad de Gime Accardi con Andrés Gil
En las últimas horas, el escándalo entre Gime Accardi y Nico Vázquez sumó un nuevo capítulo: la actriz confesó que le fue infiel a su marido y que eso influyó en la separación. A raíz de esto, reflotaron los rumores de que Andrés Gil haya sido el tercero en discordia en esta situación.
Accardi confirmó que tuvo un desliz, pero negó rotundamente la versión de que habría sido con su compañero de elenco en la obra en Otras palabras. Teniendo en cuenta que en el medio estaba Candela Vetrano, pareja de Andrés y mamá de Pino, el hijo que tienen en común.
A raíz de esto, se conoció cuál fue la reacción de Cande al verse afectada por tantos comentarios. “Hoy Guido Záffora contaba que anoche hubo muchos llamados cruzados, que Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con ella, la habría llamado a ella y ella le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada”, dijo Yanina Latorre al aire de SQP.
A modo de cierre, comentó: “El rumor no sé de dónde viene, pero está muy instalado en redes hace mucho tiempo. (...) Yo creo que si hay tanto dolor es porque es mucho más de lo que estamos sabiendo, lo que se está contando”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario