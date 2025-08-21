Dieron a conocer los polémicos detalles del divorcio de Nico Vázquez y Gime Accardi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1958301905412657269?t=8JaLIPxHV47MCG65y6BIKg&s=19&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO: MAÑANA SE FIRMA EL DIVORCIO DE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI



Confirman qué hizo Candela Vetrano tras las versiones de infidelidad de Gime Accardi con Andrés Gil

En las últimas horas, el escándalo entre Gime Accardi y Nico Vázquez sumó un nuevo capítulo: la actriz confesó que le fue infiel a su marido y que eso influyó en la separación. A raíz de esto, reflotaron los rumores de que Andrés Gil haya sido el tercero en discordia en esta situación.

Accardi confirmó que tuvo un desliz, pero negó rotundamente la versión de que habría sido con su compañero de elenco en la obra en Otras palabras. Teniendo en cuenta que en el medio estaba Candela Vetrano, pareja de Andrés y mamá de Pino, el hijo que tienen en común.

A raíz de esto, se conoció cuál fue la reacción de Cande al verse afectada por tantos comentarios. “Hoy Guido Záffora contaba que anoche hubo muchos llamados cruzados, que Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con ella, la habría llamado a ella y ella le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada”, dijo Yanina Latorre al aire de SQP.

A modo de cierre, comentó: “El rumor no sé de dónde viene, pero está muy instalado en redes hace mucho tiempo. (...) Yo creo que si hay tanto dolor es porque es mucho más de lo que estamos sabiendo, lo que se está contando”.