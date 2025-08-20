Gime Accardi se sinceró tras su confesión: "Estoy muy abajo y con los ojos hinchados"
La actriz, que se encuentra en boca de todos, se refirió a cómo se siente emocionalmente, pero optó por no nombrar a Nico Vázquez.
Gime Accardi retomó su rutina laboral luego de un día especialmente difícil, tras haber confesado públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez.
“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘vamos a ajustar’”, le dijo la actriz a Migue Granados en Olga, en alusión a que no estaba con la energía habitual que requiere el programa de streaming, debido al duro momento personal que atraviesa.
“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, admitió Accardi, sin poder ocultar su rostro marcado por el llanto: "Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.
Durante la transmisión, la actriz elogió a su compañero por sostener el programa en medio de la situación: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.
“Claro, vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja, ves un caniche y te ponés bien”, respondió entre risas Granados.
El estado emocional de Gimena fue el único tema sobre el que decidió hablar. Durante todo el programa evitó referirse nuevamente a su separación de Nico Vázquez y tampoco quiso dialogar con la prensa que, al igual que el día anterior, la esperaba para obtener su testimonio.
Nico Vázquez atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de su ruptura con Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de convivencia. Desde julio, cuando ambos confirmaron públicamente que su relación había llegado a su fin, el actor decidió dejar la casa que habían compartido en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA) y comenzar un nuevo capítulo lejos de Accardi.
El cambio implicó mudarse solo y buscar un espacio propio en el que pudiera afrontar estos días difíciles. Según trascendidos, Vázquez eligió un departamento en el barrio de Núñez, donde ya se lo ha visto circulando con cierta naturalidad y adaptándose a la vida barrial. Vecinos de la zona comentan que, a pesar de su reconocida simpatía, el actor mantiene un perfil más reservado y parece concentrado en sí mismo mientras reconstruye su rutina cotidiana.
Una de las primeras imágenes de Nico en su nuevo entorno llegó de la cuenta Gossipeame. En la fotografía se lo observa sentado en la mesa de un café de la zona, solo, con el gesto serio y enfocado en sus asuntos, mientras disfruta de una tarde soleada. “Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15.30 en un café por Núñez. Se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida”, escribió la panelista y agregó, evaluando su estado: “Me da que su separación lo tiene remal, lo veo desmejorado”.
Lejos del ojo mediático, amigos cercanos aseguran que el actor intenta mantener la privacidad y concentrarse en sus proyectos laborales y en su entorno más cercano. Mientras tanto, Gimena Accardi permanece en la casa que compartían, también reorganizando su vida tras el quiebre. La separación sorprendió al público y al medio, ya que la pareja siempre había mostrado un vínculo muy estable y cercano.
En su nueva vida en Núñez, Vázquez combina actividades cotidianas como hacer compras, recorrer comercios de barrio y visitar cafés con la intención de retomar hábitos que antes compartía con Accardi. Aunque algunos vecinos destacan que ha habido momentos en los que se lo vio sonreír, en general el actor mantiene un perfil reservado, adaptándose a la soledad después de tantos años de vida en pareja.
