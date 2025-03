Dieron a conocer los violentos mensajes que Federico Barón le envió a su ex: "Te denuncio"

Todo se supo a partir de una publicación del periodista Fede Flowers, en Puro Show (El Trece). Allí mostraron material que compromete seriamente a Federico Barón, ya que se estaría negando a cumplir con sus responsabilidades como padre de Matilda.

Según informaron, Barón no solo se estaría negando a pagar la cuota alimentaria, sino que también estaría rechazando tener contacto con su hija. Sin embargo, hasta el momento, no habría denuncia formal ante la Justicia.

En las conversaciones que se dieron a conocer, Zubieta le dice a Federico Barón "qué te importa de dónde sale mi plata", quien le contesta "yo trabajo gord…", a lo ella responde "resentido".

Embed - Los CHATS VIOLENTOS de Federico Barón maltratando a su expareja y madre de su hija

Luego, Barón escribe: "vos vivís sola porque tu familia te dio el departamento, sino vivirías en la calle, gorda infeliz". Ella le contesta "dale, ¿qué más?". Subiendo el tono de la discusión, Federico Barón agrega: "Negra villera, no sabés ni quién es tu familia, andá la villa a buscarla".

Esta no es la primera vez que se da una situación así, ya que en enero del 2024 se dió otro fuerte cruce, donde Federico Barón agredió a su expareja. Allí puede leerse frases del hermano de Jimena Barón tale como: "te tratan como a una sirvienta", "tu familia no te da ni bola, pobrecita", "no sabés otra cosa que mentir, mentirosa de mier...", "Dale gorda inútil dijiste que venías a la mañana" y "buscala que no la aguanto más".

También se conoció un audio donde Federico Barón le anticipa que, si ella le lleva a la hija de ambos, se va a ir corriendo: "No, no entendés vos, yo voy a trabajar, no voy de joda, es un trabajo, hace de cuenta que me voy a otro país, yo voy a laburar ya te lo avisé".

Y agrega: "Así que no me jodas con mi trabajo, porque mi trabajo es sagrado, no me rompas las bolas con eso, no te la voy a recibir, si aparecés me voy a ir corriendo, no la voy a agarrar a Matilda, ya te lo digo".

Finalmente, Federico Barón afirma: "Así que no vayas y no me hagas quilombo en el laburo, porque te denunció, así no más te lo digo".

Embed - EL VIOLENTO AUDIO DE FEDERICO BARÓN QUE MUESTRA AGRESIVIDAD HACIA SU EXPAREJA