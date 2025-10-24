Difunden detalles de la denuncia por presunta violencia de género que involucra a Lourdes de Bandana

lowrdes denuncia

La madre de Lourdes Fernández hizo un alarmante relato: "Vino toda golpeada"

Luego de denunciar la desaparición de su hija, la ex Bandana, Mabel López rompió el silencio y aseguró que su hija sufre violencia de género.

lowrdes fernandez madre

Luego de que se presentara una denuncia por el paradero de Lourdez Fernández, la cantante de Bandana, Mabel López, su madre, brindó detalles impactantes en conversación con Pamela David en Desayuno Americano (América TV). Estos pormenores explican las razones que motivaron a la madre a formalizar la denuncia ante las autoridades.

La mujer reveló que su último contacto personal con Lourdes fue el pasado 4 de octubre, fecha en la que la cantante celebró su cumpleaños en el SUM de su edificio. La alarma familiar se encendió en esa reunión: "A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó Mabel López. A pesar de que la familia intentó conversar con ella sobre su estado, la cantante se mantuvo firme en su relato.

Es importante recordar que Lourdes Fernández mantenía una relación conflictiva con Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en noviembre de 2022. Mabel López precisó las fechas clave de la ausencia: "Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más".

madre de lowrdez

Ante la falta de comunicación, la madre decidió actuar el miércoles 22 por la tarde, presentando una denuncia formal por la desaparición de su hija en la Comisaría 14B de Palermo. La presentación se realizó vía mail con carácter de urgencia, y las autoridades se encuentran trabajando desde entonces para dar con el paradero de la artista.

En noviembre de 2022, se hizo pública la denuncia por violencia de género que Lourdes Fernández había presentado ante la Justicia contra su exnovio, Leandro García Gómez. En aquel momento, al aire en A la tarde (América TV), se había mostrado el escrito donde la artista enumeraba varias de las situaciones de violencia que habría sufrido.

El documento legal señalaba situaciones de maltrato emocional y físico. “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, se había leído del escrito.

En la denuncia, Lourdes también había mencionado que logró acceder al celular de su expareja, donde había encontrado mensajes comprometedores con otras mujeres. En ese período, la artista había dado a conocer una fotografía en la que se la veía con moretones en el rostro y había manifestado públicamente: “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”.