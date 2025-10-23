La denuncia por violencia de género que había realizado Lourdes de Bandana a Leandro García Gómez en 2022
En su momento, la artista contó en redes lo que había vivido, pero tiempo después sorprendió al retractarse públicamente mediante un posteo.
Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, volvió a aparecer en los medios luego de que su madre, Mabel López, denunciara no tener contacto con ella desde el 4 de octubre. Si bien la artista apareció para explicar su ausencia, la situación hizo que resurja una denuncia previa de la cantante, realizada en 2022, contra su expareja, Leandro García Gómez, quien aparece vinculado a episodios de violencia mediática y física.
Cabe señalar que la mamá de la cantante realizó la presentación formal ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, que el miércoles 22 de octubre remitió un correo a la Comisaría Vecinal 14B. A partir de esa notificación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio donde la cantante convivía con su entonces pareja y llevaron adelante allanamientos.
Durante los procedimientos, los agentes se presentaron en el edificio de Palermo donde residía la artista. Al llegar, fue García Gómez quien los atendió y negó la convivencia, asegurando que ya no mantenían una relación y que Lourdes no vivía allí.
La mención de Leandro en la denuncia de su madre hizo que volviera a circular la acusación pública que la cantante había realizado en noviembre de 2022, cuando publicó en redes sociales un video con marcas visibles de golpes y moretones. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió en aquel entonces.
En esa misma publicación, Fernández amplió su relato sobre los hechos que habría sufrido durante la relación: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.
El inesperado mensaje de disculpas de Lourdes a su expareja
Posterior a esa denuncia, el pasado 5 de mayo, Lourdes Fernández se dirigió a Leandro García Gómez para ofrecerle disculpas tras haberlo acusado de violencia de género: "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", comenzó su texto.
Y continuó: "Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Con el objetivo de evitar comentarios o agresiones en la publicación, la cantante decidió bloquear los mensajes en aquella publicación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario