Habló la hermana de Lourdes de Bandana: "Está en una situación vulnerable"

Lourdes ya había realizado una denuncia pública por violencia de género contra García Gómez en 2022 a través de la publicación de un video en Instagram donde se la veía golpeada, con varios moretones en el rostro.

lourdes bandana violencia de genero

Sin embargo, tiempo después sorprendió al retractarse mediante otro posteo, donde incluso le pedía perdón a su pareja.

Lourdes pedido de disculpas a su pareja

“A veces es muy difícil salir, aunque vean que ella lo perdonó o está con él, está equivocada”, remarcó Ana al respecto e informó que la cantante “ahora está contenida, con amigas”, aunque no precisó más detalles sobre su paradero.

Al respecto, al joven contó que ella también perdió contacto con su hermana a raíz de la relación con García Gómez. “Es algo que mucho no se habla, pero de parte de la familia es muy difícil mantener una relación con alguien que está en este estado, que piensa de cierta manera y se mete en una relación muy toxica”, dijo a la prensa desde la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham.

“En un momento tuve que alejarme porque ya no podía ayudarla, por él, por lo que él la llevó a hacer y cómo le cambio la cabeza. Obviamente que al estar vulnerable y creerse una mentira eso la llevó a lugares super oscuros que no ayudan”, agregó sobre las posibilidades de que su hermana haya consumido algún tipo de estupefacientes. Según informaron en C5N, los análisis de sangre realizados a la cantante dieron negativo para ingesta de alcohol y de drogas ilícitas. Sí se encontraron rastros de benzodiacepinas, un grupo de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central para calmar, relajar o sedar a una persona.

Respecto a la situación procesal de García Gómez, imputado y detenido desde el jueves a la noche, Ana fue contundente: “No queremos que el salga, ojalá se haga justicia”.

Por último, la joven le dejó un mensaje a Lourdes: “Quiero decirle que la amo, que esto no es contra ella sino para que esté bien. Pese a estar cerca o lejos, siempre vamos a estar”.