Habló la hermana de Lourdes de Bandana: "Está en una situación vulnerable"
Ana confirmó que mantuvieron un breve contacto en el hospital y que ahora la cantante se encuentra acompañada por amigas.
Luego de varias horas de angustia, Lourdes Fernández finalmente fue rescatada del departamento de su pareja, Leandro García Gómez, quien la mantuvo retenida pese a la denuncia de la familia por su desaparición. El hombre quedó detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.
“Ella claramente está en una situación totalmente vulnerable. A nosotros como familia nos cuesta mucho acercarnos porque en estos casos, como es de público conocimiento, te alejan y te toman como que uno es el que está equivocado”, expresó hoy Ana Fernández, hermana de Lourdes.
La joven indicó que pudo hablar con la cantante ayer durante su internación en el Hospital Fernández y, aunque se vieron, el contacto fue “poco y nada”. “Por suerte está viva”, expresó aliviada luego de las horas de calvario y agregó: “Nosotros queremos que esté bien, pero bueno, esperemos que recapacite”.
Lourdes pudo ser rescatada gracias a la denuncia de su madre Mabel, quien se presentó en la Comisaría Vecinal 14B alertada porque no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre.
“Llegamos a una situación en la que no sabíamos si estaba viva”, manifestó Ana respecto a la denuncia. Indicó que su madre “está angustiada y preocupada” debido a que Lourdes “lo toma como que es contra de ella”.
Lourdes ya había realizado una denuncia pública por violencia de género contra García Gómez en 2022 a través de la publicación de un video en Instagram donde se la veía golpeada, con varios moretones en el rostro.
Sin embargo, tiempo después sorprendió al retractarse mediante otro posteo, donde incluso le pedía perdón a su pareja.
“A veces es muy difícil salir, aunque vean que ella lo perdonó o está con él, está equivocada”, remarcó Ana al respecto e informó que la cantante “ahora está contenida, con amigas”, aunque no precisó más detalles sobre su paradero.
Al respecto, al joven contó que ella también perdió contacto con su hermana a raíz de la relación con García Gómez. “Es algo que mucho no se habla, pero de parte de la familia es muy difícil mantener una relación con alguien que está en este estado, que piensa de cierta manera y se mete en una relación muy toxica”, dijo a la prensa desde la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham.
“En un momento tuve que alejarme porque ya no podía ayudarla, por él, por lo que él la llevó a hacer y cómo le cambio la cabeza. Obviamente que al estar vulnerable y creerse una mentira eso la llevó a lugares super oscuros que no ayudan”, agregó sobre las posibilidades de que su hermana haya consumido algún tipo de estupefacientes. Según informaron en C5N, los análisis de sangre realizados a la cantante dieron negativo para ingesta de alcohol y de drogas ilícitas. Sí se encontraron rastros de benzodiacepinas, un grupo de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central para calmar, relajar o sedar a una persona.
Respecto a la situación procesal de García Gómez, imputado y detenido desde el jueves a la noche, Ana fue contundente: “No queremos que el salga, ojalá se haga justicia”.
Por último, la joven le dejó un mensaje a Lourdes: “Quiero decirle que la amo, que esto no es contra ella sino para que esté bien. Pese a estar cerca o lejos, siempre vamos a estar”.
