"Disimulen un poco": el cruce de acusaciones entre Migue Granados y Nico Occhiato que es viral

Esto se da en medio de denuncias de compra de "bots", es decir, generar actividad falsa en las redes sociales, como cuentas, seguidores, me gusta o comentarios falsos.

image.png

Fue en este contexto en que Migue Granados, referente de Olga, lanzó lo que para muchos fue una queja contra su competencia. "Chicos disimulen... ¿en un minuto?", escribió.

El escueto pero contundente tuit del humorista no tardó de volverse viral, generando apoyos y rechazos casi por igual. Por supuesto, hubo comentarios a favor por parte de los seguidores de Olga y en contra desde los fans de LUZU TV.

En tanto, Nico Occhiato también se manifestó en las redes sociales, con un extenso descargo. "Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia", reconoció el conductor, en relación al posteo de @RealTimeRating.

"Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo…", disparó Occhiato, y continuó: "Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad".

Siempre en el mismo descargo, el conductor sostuvo que le "da mucha impotencia que pase esto", y enfatizó: "Trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces".

image.png