Disney analiza el despido de miles de trabajadores para reducir en un 20% sus costos operativos

Disney, que se comprometió a lograr un crecimiento de dos dígitos en el beneficio ajustado por acción durante el ejercicio fiscal en curso, lleva varios años aplicando medidas para reducir gastos y mejorar su rentabilidad.

En septiembre, despidió a cientos de trabajadores de sus departamentos de recursos humanos y tecnología, después de haber eliminado alrededor de mil puestos en abril.

Esos recortes se suman a los 7 mil empleos suprimidos en 2023 como parte de un programa de ahorro de 5.500 millones de dólares impulsado bajo la dirección de Bob Iger, antecesor de D'Amaro.

En agosto, la empresa ya advirtió a sus accionistas de que estaba evaluando nuevas medidas para contener el gasto, incluida la posibilidad de reducir su plantilla