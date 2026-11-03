Disney analiza el despido de miles de trabajadores para reducir en un 20% sus costos operativos
Disney aseguró que reinvertirá parte de lo ahorrado en la producción de películas y contenidos para TV, parques de atracciones y el negocio de cruceros.
El gigante grupo estadounidense de entretenimiento Disney estudia avanzar con el despido de miles de trabajadores en el marco del plan que están terminando de delinear los directivos de la empresa para alcanzar el objetivo de reducir en un 20% sus costos operativos anuales.
Según consignó la agencia Bloomberg este martes a partir de fuentes estrechamente ligadas al plan de ajuste que está terminando de delinear Disney, el ahorro podría proceder tanto de los despidos como de recortes en otros gastos, en el marco de una reestructuración que afectaría de manera desigual a las distintas divisiones del grupo, entre ellas los parques temáticos, las cadenas de televisión y los estudios cinematográficos.
El consejero delegado de Disney, Josh D'Amaro, pretende reinvertir parte de los recursos liberados en la producción de películas y contenidos televisivos, tecnología, parques de atracciones y el negocio de cruceros.
La compañía, que contaba con unos 231 mil trabajadores repartidos en distintos países del mundo al cierre de su último ejercicio fiscal, todavía no precisó cuántos puestos de trabajo podrían verse afectados por el nuevo plan de ajuste.
El plan se plantea en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la debilidad de los ingresos de taquilla, la creciente competencia de las plataformas de contenidos en línea y la ralentización de las visitas internacionales a los parques temáticos.
Disney, que se comprometió a lograr un crecimiento de dos dígitos en el beneficio ajustado por acción durante el ejercicio fiscal en curso, lleva varios años aplicando medidas para reducir gastos y mejorar su rentabilidad.
En septiembre, despidió a cientos de trabajadores de sus departamentos de recursos humanos y tecnología, después de haber eliminado alrededor de mil puestos en abril.
Esos recortes se suman a los 7 mil empleos suprimidos en 2023 como parte de un programa de ahorro de 5.500 millones de dólares impulsado bajo la dirección de Bob Iger, antecesor de D'Amaro.
En agosto, la empresa ya advirtió a sus accionistas de que estaba evaluando nuevas medidas para contener el gasto, incluida la posibilidad de reducir su plantilla
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