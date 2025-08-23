Disney+ estrenó "Amanda Knox: una historia retorcida": 3 razones para verla

Una narrativa que mezcla géneros: La serie se atreve a ir más allá del típico drama judicial. Combina elementos del true crime con la tensión de un thriller psicológico y una puesta en escena que roza lo fantasioso. El resultado es una experiencia visualmente intrigante que utiliza la ficción para desentrañar la complejidad de la realidad, convirtiendo la investigación en una historia cinematográfica llena de matices y giros inesperados.

Una protagonista ambigua y fascinante: A diferencia de otros relatos que victimizan a su personaje principal, la serie explora la figura de Amanda Knox con honestidad. Nos presenta a una narradora ambigua, que lejos de ser un ángel, es una persona con contradicciones y un pasado que explota las sospechas. Al compararla con Amelie Poulain, la producción nos invita a cuestionar cómo la personalidad de alguien puede ser usada en su contra, adentrándose en la "anatomía del sesgo" y desafiando nuestra propia percepción.