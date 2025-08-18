"Thunderbolts*", la película de Marvel, ya tiene fecha de estreno en Disney+
*Los nuevos Avengers llegan a Disney+ este mes de agosto. Conocé cuándo podes disfrutar del último film del MCU en Disney+.
Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel ha tenido un buen desempeño en la pantalla grande, la película Thunderbolts*, dirigida por Jake Schreier, no logró el éxito esperado en las salas de cine. La cinta, protagonizada por Florence Pugh y Sebastian Stan, recaudó apenas 382 millones de dólares en todo el mundo, cifra que no compensó su presupuesto de 180 millones.
Este bajo rendimiento en taquilla ha sido considerado uno de los fenómenos más injustos de los últimos tiempos, dado el ritmo de la película y su elenco de estrellas.
Sin embargo, Marvel Studios no pierde la esperanza y busca revertir la situación con el lanzamiento de la película en otros formatos. El largometraje ya se encuentra disponible en formato físico y digital, pero la gran apuesta para su relanzamiento es su próximo estreno en Disney+.
Se ha confirmado que Thunderbolts estará disponible en la plataforma de streaming de Disney a partir del 27 de agosto. Este movimiento estratégico podría ser el "as bajo la manga" que el estudio necesita para que la película remonte el vuelo, permitiendo a los suscriptores disfrutar de la producción desde la comodidad de sus hogares y, potencialmente, mejorar su valoración.
Sinopsis oficial de Thunderbolts
En THUNDERBOLTS*, el heterogéneo sexteto integrado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Guardián Rojo (David Harbour), Fantasma (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) y John Walker (Wyatt Russell) se embarca en una peligrosa misión que enfrenta a sus reacios integrantes con los rincones más recónditos y oscuros de su pasado.
“Es muy emocionante presentar un nuevo equipo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que me encanta de este equipo es que son auténticos inadaptados que están tratando de encontrar su lugar en el mundo y de averiguar si alguna vez serán dignos de ser algo más que villanos. Queríamos tomar personajes que ya habían sido introducidos en el MCU y traerlos de vuelta de una manera sorprendente”, comenta Brian Chapek, productor ejecutivo del film.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario