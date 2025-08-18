"Thunderbolts*", la película de Marvel, ya tiene fecha de estreno en Disney+

“Es muy emocionante presentar un nuevo equipo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que me encanta de este equipo es que son auténticos inadaptados que están tratando de encontrar su lugar en el mundo y de averiguar si alguna vez serán dignos de ser algo más que villanos. Queríamos tomar personajes que ya habían sido introducidos en el MCU y traerlos de vuelta de una manera sorprendente”, comenta Brian Chapek, productor ejecutivo del film.

Embed