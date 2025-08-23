Galanes distanciados: por qué Luciano Castro y Gonzalo Heredia se encuentran enfrentados

Varela agregó: "En ese momento que Luciano dice ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho. Se va de la obra de teatro, Sabrina queda. Lo que me dicen es que también, tanto Gonzalo como su mujer Brenda Gandini son más amigos de Sabrina y estaban más como del lado de Sabrina".