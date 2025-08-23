Galanes distanciados: por qué Luciano Castro y Gonzalo Heredia se encuentran enfrentados
La periodista Paula Varela expuso en Intrusos (América) el conflicto entre los actores, que hace años son amigos entrañables. Los detalles en la nota.
En medio del revuelo que generaron las recientes declaraciones de su expareja Flor Vigna —quien insinuó que Luciano Castro "está loco" y necesita ayuda—, Paula Varela reveló en Intrusos (América) los motivos ocultos del distanciamiento entre el actor y Gonzalo Heredia, con quien mantenía una sólida amistad más allá del trabajo.
Ambos fueron protagonistas de la obra "Desnudos", último proyecto que compartieron junto a Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos. Según contó Varela, la relación entre los actores se resintió tras la separación de Castro y Rojas, especialmente cuando él comenzó una relación con Flor Vigna mientras aún compartía escenario con su ex.
La situación se volvió tensa e incómoda, no solo para los involucrados, sino también para el resto del elenco. Ante esto, Castro decidió abandonar la obra, de la que además era productor junto a Heredia. Sin embargo, según la periodista, Castro esperaba otro tipo de apoyo por parte de su amigo: "Para Luciano era muy incómodo, para él no podían seguir trabajando juntos. Entonces, él esperaba que Gonzalo Heredia diga, che, la corremos a Sabrina, ¿cómo arreglamos esto?".
Varela agregó: "En ese momento que Luciano dice ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho. Se va de la obra de teatro, Sabrina queda. Lo que me dicen es que también, tanto Gonzalo como su mujer Brenda Gandini son más amigos de Sabrina y estaban más como del lado de Sabrina".
"La protegieron si querés o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano ya Luciano eso le molestó mucho", concluyó Varela, revelando el verdadero quiebre que distanció a Castro de Heredia hasta hoy.
