El mal momento que atravesó Rafael Ferro antes de ser convocado a la serie con Tini Stoessel

Ferro, padre de cuatro hijos –entre ellos el actor y músico Lorenzo “Toto” Ferro–, destacó que el paso por la conducción le permitió también valorar la vida cotidiana desde otro lugar. “No es que no me alcanzaba la guita, pero estar sin hacer nada a veces es peor. Manejar me salvó de esa sensación de vacío”, comentó.

Con el estreno de Quebranto, grabada en México y lanzada el 15 de agosto, el actor no solo retomó la ficción sino que se reencontró con un público masivo. La serie sigue la historia de Miranda, interpretada por Stoessel, una joven que busca sus orígenes en medio de secretos familiares.

Para Ferro, el contraste entre haber sido chofer de aplicación y luego formar parte de un proyecto internacional es una muestra de la inestabilidad que atraviesan muchos artistas en la Argentina actual.