La serie dramática y australiana de Netflix que te enganchará con su misterio en solo 8 capítulos

Con solo 8 capítulos intensos, la serie fue pensada para atrapar desde el primer episodio y dejar con ganas de más. No es una temporada extensa, sino una apuesta corta y efectiva, ideal para quienes buscan maratonear una historia completa en pocos días. En un mes como septiembre, cargado de estrenos, sigue siendo una opción destacada para los fanáticos del drama y el suspenso.