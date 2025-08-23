La serie dramática y australiana de Netflix que te enganchará con su misterio en solo 8 capítulos
Una producción australiana exclusiva conquistó a la audiencia de la plataforma con solo 8 capítulos que mezclan drama, suspenso y un toque fantástico.
Entre todas las propuestas que aparecen en el catálogo de Netflix, hay algunas que sorprenden por su procedencia y logran un lugar especial entre los suscriptores. Es el caso de una serie australiana que llegó a mediados de 2018 y todavía se mantiene entre las más elegidas del género de suspenso.
Lo que más llama la atención es que la historia se desarrolla en un contexto poco habitual para este tipo de relatos: un pequeño pueblo costero, con personajes que guardan secretos oscuros y una trama que avanza con giros inesperados. El clima de misterio se combina con un componente sobrenatural que la diferencia de otras producciones similares.
Con solo 8 capítulos intensos, la serie fue pensada para atrapar desde el primer episodio y dejar con ganas de más. No es una temporada extensa, sino una apuesta corta y efectiva, ideal para quienes buscan maratonear una historia completa en pocos días. En un mes como septiembre, cargado de estrenos, sigue siendo una opción destacada para los fanáticos del drama y el suspenso.
De qué trata "Tidelands"
La trama se centra en Cal McTeer, una exconvicta que regresa al pueblo pesquero de Orphelin Bay después de varios años. Lo que parece un retorno tranquilo pronto se transforma en una pesadilla, ya que descubre conspiraciones vinculadas al narcotráfico, asesinatos y una comunidad de misteriosas sirenas llamadas “Tidelanders”.
El relato combina la crudeza del drama con elementos fantásticos, manteniendo al espectador atrapado entre la tensión policial y lo sobrenatural. Esta mezcla de géneros fue clave para su éxito y para que se mantenga vigente como una de las series más recordadas del catálogo australiano en Netflix.
Reparto de "Tidelands"
-
Elsa Pataky
-
Charlotte Best
-
Marco Pigossi
-
Aaron Jakubenko
-
Mattias Inwood
-
Dalip Sondhi
-
Alex Dimitriades
-
Richard Davies
-
Caroline Brazier
Dónde ver "Tidelands"
