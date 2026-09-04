Vendían panchos en su franquicia y se colgaban de la luz: las revelaciones de Maru Botana sobre los Stoessel
Al ser consultada por el escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel, Maru Botana no se calló nada y contó por qué la relación con ella terminó tan mal.
En medio del fuerte escándalo que sacude a Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, por supuesta administración fraudulenta de las ganancias de la artista, Maru Botana fue buscada por la prensa farandulera y no dudó en dar su testimonio, que no es para nada positivo, sobre el productor y su ahora exesposa Mariana Muzlera.
Cabe señalar que los Stoessel tuvieron una franquicia del negocio gastronómico de Maru Botana. El local de la pastelería estaba a nombre de ambos padres de Tini y se volvió muy mediático en enero de 2019 por un fuerte escándalo: la empresa proveedora de energía (Edenor) escrachó públicamente la sucursal —ubicada en un centro comercial de Martínez, San Isidro— tras descubrir que el local tenía una conexión clandestina de luz.
En su momento, Maru Botana aclaró públicamente que ella no administraba esa sucursal en particular y que el establecimiento pertenecía como franquicia a la familia del productor. No obstante, la reconocida gastronómica recordó aquellos tiempos con lamento y dio su parecer sobre el presente de la familia en cuestión.
La pésima experiencia de Maru Botana con los padres de Tini Stoessel
"Un día llegué a mi local, ahí de Las Lomas, y en el menú del mediodía había panchos", contó Botana, con cara de horror. Fue entonces cuando aseguró que Muzlera le dijo que le pareció "divertido" y generó su adversa reacción y la posterior aclaración de que el local no vendía ese tipo de productos.
Seguidamente, Maru añadió: "La gente se aprovecha. Ellos tenían que ofrecer el menú de mi local. Y bueno, se respetan las franquicias, todo. De la comida, las tortas. Nosotros mandábamos gente siempre, pero bueno, en su momento como que... Quisieron ser un poco ser libres", declaró.
Al abordar el conflicto sobre la energía eléctrica, sostuvo: "Sí, me enojé también con Edenor un poco, porque me pareció que, si pago todas mis cuentas, ¿no te llama la atención que una no la pagué? Algo está pasando", cerró la reconocida pastelera.
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