Vendían panchos en su franquicia y se colgaban de la luz: las revelaciones de Maru Botana sobre los Stoessel

Cabe señalar que los Stoessel tuvieron una franquicia del negocio gastronómico de Maru Botana. El local de la pastelería estaba a nombre de ambos padres de Tini y se volvió muy mediático en enero de 2019 por un fuerte escándalo: la empresa proveedora de energía (Edenor) escrachó públicamente la sucursal —ubicada en un centro comercial de Martínez, San Isidro— tras descubrir que el local tenía una conexión clandestina de luz.