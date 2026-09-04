El gran dolor de Tini Stoessel con su papá Alejandro: "Le pidió el 50% de todo"

"Entre la abogada y él le hacen una proposición. El dolor de ella es que se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada del padre. Le dijo que de todo quiere el 50%. Ella se queda helada. A partir de ahí creo que hay una discusión. Creo que fue con el hermano porque quería un testigo, no un abogado porque nunca se imaginó que iba a estar negociando la plata con el padre", manifestó Yanina.