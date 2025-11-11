Disney presentó el primer adelanto de "Toy Story 5": cuándo se estrena

Toy Story

Según lo que se vio en el avance, Bonnie recibirá una tablet llamada Lilypad, que terminará convirtiéndose en la principal “enemiga” de los juguetes. Con este enfoque, Toy Story 5 buscará transmitir un mensaje actual sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la forma en que los niños se relacionan con sus juguetes en la era digital.