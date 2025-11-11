Disney presentó el primer adelanto de "Toy Story 5": cuándo se estrena
La quinta entrega de la saga reveló quién será su nuevo villano y confirmó el regreso de todos sus personajes principales.
La magia de Pixar vuelve a encender la nostalgia. En las últimas horas, Walt Disney Studios presentó el primer teaser de Toy Story 5, revelando detalles que entusiasmaron a los fanáticos de la icónica saga: la fecha de estreno, el regreso de sus protagonistas y la aparición de un nuevo y sorprendente villano.
El adelanto, compartido a través de las cuentas oficiales de Disney y Pixar, confirmó que la historia retomará el universo de la pequeña Bonnie. Sin embargo, esta vez el conflicto tendrá un giro inesperado: la amenaza no será otro juguete, sino la tecnología.
Según lo que se vio en el avance, Bonnie recibirá una tablet llamada Lilypad, que terminará convirtiéndose en la principal “enemiga” de los juguetes. Con este enfoque, Toy Story 5 buscará transmitir un mensaje actual sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la forma en que los niños se relacionan con sus juguetes en la era digital.
En lo que respecta a su llegada a la pantalla grande, la peli que seguirá enamorando a grande y chicos, tiene previsto su estreno mundial para el jueves 18 de junio de 2026. En esta nueva entrega, el elenco de voces contará con figuras ya consagradas y algunas incorporaciones destacadas.
Entre los confirmados se encuentran Tom Hanks como Woody, Tim Allen en la voz de Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Tony Hale como Forky, Ernie Hudson interpretando a Combat Carl, Conan O’Brien como Smarty Pants y Anna Faris dando vida a Lilypad, la nueva incorporación a la historia.
El trailer oficial de Toy Story 5
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario