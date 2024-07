Todos los estrenos de Disney+ para agosto de 2024

Sinopsis oficial: EL PLANETA DE LOS SIMIOS: UN NUEVO REINO se encuentra situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, Noa (Owen Teague) un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Junto a él, la película introduce otros dos nuevos personajes —una mujer humana llamada Nova (Freya Allan) y el líder del nuevo reino simio llamado Próximus César (Kevin Durand)— que expanden el universo de la saga hacia terrenos inexplorados.

Tráiler oficial:

- Todas las películas de la franquicia están disponibles en Disney+ -

Fuimos los afortunados

(todos los episodios disponibles)

Fecha de estreno: 7 de agosto

Sinopsis oficial: Basada en la novela bestseller del New York Times de Georgia Hunter, Fuimos los afortunados es una miniserie inspirada en la increíble historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La serie sigue a esta familia a través de continentes mientras hacen todo lo posible para sobrevivir y reunirse. Fuimos los afortunados demuestra cómo, frente a los momentos más oscuros del siglo XX, el espíritu humano puede perdurar e incluso prosperar. La serie es un tributo al triunfo de la esperanza y el amor contra todo pronóstico.

Tráiler oficial:

- Serie oficial de Star+ -

Disney Jr. Ariel

(los primeros 6 episodios)

Fecha de estreno: 7 de agosto

Sinopsis oficial: La nueva serie musical animada inspirada en LA SIRENITA, Disney Jr. Ariel, está ambientada en Atlántica, un reino de fantasía inspirado en el Caribe sigue a la pequeña princesa y sirena Ariel cuando se embarca en aventuras submarinas con su familia y sus amigos, entre los que se encuentran el Rey Tritón, Úrsula, Flounder y sus nuevos amigos Fernie y Lucía.

Tráiler oficial:

Ocean Xplorers

(con todos sus episodios)

Fecha de estreno: 19 de agosto

Sinopsis oficial: Del Explorador de National Geographic y reconocido director James Cameron ( AVATAR), OceanX y la Unidad de Historia Natural de los Estudios BBC ( Planeta Azul II) llega la aventura oceánica más ambiciosa jamás filmada. OceanXplorers lleva a la audiencia a bordo de un avanzado buque de investigación científica, OceanXplorer, para investigar las fronteras más lejanas de los océanos del mundo, el 80% de los cuales están totalmente inexplorados. Combinando un documental de alto nivel científico con impresionantes secuencias que captan el drama y la emoción de la exploración, la serie de seis capítulos es una aventura de alto riesgo en el descubrimiento de los océanos.

Tráiler oficial:

- Serie de National Geographic -

El rey de los Machos

(con todos los episodios)

Fecha de estreno: 21 de agosto

Sinopsis oficial: El rey de los machos transcurre en el pueblo ficticio de San José de las Tunas, probablemente uno de los lugares con las tradiciones más machistas de México. Allí, un joven transgénero llamado Charly (Luis Tirado Morales) que ha hecho recientemente su transición decide inscribirse en “El rey de los machos”, un legendario concurso que ha hecho famoso al lugar y pretende determinar quién es el joven más macho de la comunidad. La participación de Charly en la competencia pondrá de cabeza la vida del pueblo, transformando para siempre a los habitantes y las tradiciones del lugar.

Only Murders in the Building

Temporada 4 (episodios semanales)

Fecha de estreno: 27 de agosto

Sinopsis oficial: En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, Charles ( Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se enfrentan a los impactantes acontecimientos en torno a la doble de Charles y su amiga Sazz Pataki ocurridos hacia el final de la temporada anterior. La investigación que realizan Charles, Oliver y Mabel los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras los detectives aficionados regresan a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Arconia.

Tráiler oficial:

- Serie original de Star. Las temporadas 1, 2 y 3 están disponibles en Disney -

El Encargado

(Temporada 3)

Final de temporada: Viernes 23 de agosto

Sinopsis oficial: Esta entrega encuentra a Eliseo (Guillermo Francella) asistiendo como orador a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Brasil. Allí, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imaginó, Eliseo nunca se rendirá e irá por todo.

Tráiler oficial:

La voz ausente

(estrena con todos sus episodios)

Fecha de estreno: sin confirmar

Sinopsis oficial: Impulsado por una duda que lo lleva al límite de lo irracional, el renombrado psicoanalista Pablo Rouviot (Benjamín Vicuña) se sumerge en una investigación en la que deberá poner en juego sus herramientas analíticas para esclarecer el presunto suicidio de su hermano. En el camino de su investigación, Rouviot convence a Cecilia Bermúdez (Gimena Accardi), una inexperta policía, de sumarse como asesor al caso. Para resolverlo, ambos deberán atravesar un camino escabroso, parte de un universo críptico y velado en el que el descubrimiento de un secreto familiar dejará al psicoanalista cara a cara con un enemigo tan hábil como él, en el arte de bucear en la psiquis humana. La Voz Ausente está inspirada en la novela policial homónima del psicoanalista y escritor Gabriel Rolón.

- Serie original de Star + -

Selenkay

(estrena con todos sus episodios)

Fecha de estreno: sin confirmar

Sinopsis oficial: Selenkay sigue a Sofía (Gina Mastronicola), quien luego de haberse mudado constantemente y vivir en lugares remotos por el trabajo de sus padres anhela estabilidad, ir a la escuela, y tener amigos, como cualquier chica de 16 años. Al llegar a Río Vivo, un pequeño pueblo de montaña, finalmente lo consigue... hasta que un extraño poder vinculado con el agua amenaza la vida de adolescente que tanto le costó conseguir. A la vez, los extraños hermanos Fénix llegan al pueblo y llaman la atención de todos los residentes, incluida Sofía, que no puede evitar sentirse atraída por Gael (Valentín Villafañe), el hermano del medio. Con él establece una conexión profunda, a pesar de las quejas de su familia, que no confía ni en él ni en sus hermanos. Mientras forja un vínculo intrigante con Gael, Sofía va advirtiendo las implicancias de su poder y comprendiendo quién es realmente, pero sus descubrimientos pondrán en jaque todo lo que ella conoce hasta el momento.

- Serie original Argentina -