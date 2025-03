Disputa en Gran Hermano: El fuerte cruce entre Petrona Jerez, Flor Regidor y Catalina Gorostidi

La respuesta de Jerez no se hizo esperar. Visiblemente molesta por la acusación, Petrona defendió su actitud en el reality de forma tajante: "Yo entre con el sueño de conocer la casa, de vivirla a mi manera, de hacer reír a la gente, vos fuiste una planta también en tu tiempo y bueno, a mí me encantó jugar a mi manera. Vos no diste nada en la casa." Las palabras de Petrona dejaron claro que no iba a aceptar la crítica sin defender su postura.

Pero Flor no se quedó atrás. Sin dudarlo, replicó inmediatamente: "Yo por lo menos lo disfrutaba." Con esta respuesta, la joven ex participante dejó en evidencia su enfoque distinto y su disfrute de la experiencia, algo que claramente no compartía con Jerez.

ULTIMO MOMENTO

PETRONA ARRASTRANDO A PLANTAS Y LAS PLANTAS INDIGNADAS POR SER LLAMADAS COMO TAL.



Virginia tiene razón flor regidor no fue solo una planta, fue una plantita hermosa que sirvió muy buen ship FLORICO#GranHermano pic.twitter.com/bB0bkU4v9H — (@creando111) March 5, 2025

Ante lo que sucedía ante sus ojos, Catalina apuntó directamente a Petrona y, con firmeza, expresó: "No te vengas acá a hacer la picante porque si vamos a decir la verdad, el Golden Ticket se lo merecería alguien que nunca se quiso ir, que nunca estuvo llorando en un stream 200 millones de horas para que la terminen sacando." Con esta declaración, Catalina hizo un fuerte señalamiento sobre la actitud de Petrona durante su tiempo en la casa, agregando leña al fuego de la discusión.

A pesar de la intervención de Catalina, Petrona intentó minimizar el tema y cortar la discusión, pero su respuesta solo sumó más combustible al cruce. "Yo hubiese preferido pedir irme a ser una planta más", comentó Jerez, dejando entrever su frustración y sugiriendo que preferiría haberse ido de forma más discreta en lugar de pasar por lo que había vivido en el programa.

La conductora del programa, sin perder el eje, cerró la conversación con un comentario a su estilo: "Hay gente que quiere entrar en el Golden Ticket que nunca fue planta y nunca se quiso ir tampoco." Con esta última frase, la conductora dejó clara su postura, destacando la importancia de la actitud y el compromiso real dentro del reality.