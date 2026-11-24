Por el momento, la cantante no mencionó a ninguna persona ni dio indicios que permitan identificar a quién estaba dirigida la publicación. De esta manera, el misterioso mensaje quedó abierto a las especulaciones de sus seguidores.

La situación también remite a los rumores sentimentales que circularon meses atrás alrededor de la artista y el rugbier Mateo Carreras. En aquel momento, Karina salió a desmentir que existiera un vínculo amoroso entre ellos y fue contundente frente a las cámaras de Infama: "No hay nada, no es un Puma, se los juro que no".