Karina La Princesita lanzó una filosa indirecta en redes y despertó todo tipo de especulaciones: “Envidioso”
La cantante publicó una contundente reflexión en sus historias de Instagram y desató todo tipo de comentarios.
Karina La Princesita volvió a generar repercusiones en las redes sociales después de compartir una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores. La artista sorprendió con una reflexión cargada de ironía y una frase bastante picante que despertó las sospechas sobre una posible indirecta dirigida a alguien en particular.
Todo comenzó cuando la cantante utilizó sus historias de Instagram para publicar un mensaje en el que hizo referencia a la voluntad, la apariencia y, especialmente, a la envidia. Aunque no dio pistas concretas sobre quién podría sentirse aludido, el tono de sus palabras dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones.
"Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or... Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso", expresó la intérprete de cumbia en una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La aclaración de Karina y los rumores sobre su vida sentimental
Lejos de dejar pasar el comentario, Karina compartió una segunda historia en la que agregó un detalle que hizo todavía más llamativa la situación. Con humor, explicó que su intención había sido compartir aquella reflexión con un grupo reducido de personas, aunque terminó publicándola para todos sus seguidores.
"¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo", escribió junto a un emoji de una cara dando un beso. La aclaración, lejos de despejar las dudas, alimentó todavía más la curiosidad sobre el destinatario de sus palabras.
Por el momento, la cantante no mencionó a ninguna persona ni dio indicios que permitan identificar a quién estaba dirigida la publicación. De esta manera, el misterioso mensaje quedó abierto a las especulaciones de sus seguidores.
La situación también remite a los rumores sentimentales que circularon meses atrás alrededor de la artista y el rugbier Mateo Carreras. En aquel momento, Karina salió a desmentir que existiera un vínculo amoroso entre ellos y fue contundente frente a las cámaras de Infama: "No hay nada, no es un Puma, se los juro que no".
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