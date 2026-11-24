Norberto Marcos volvió a referirse a su estado de salud desde la terapia intensiva y contó cómo atraviesa los días de internación. El productor teatral, expareja de Fátima Florez, permanece en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y, en diálogo con Juan Etchegoyen para Nuevo Día, de Ciudad Magazine, brindó detalles sobre su evolución, el diagnóstico que recibió y el tratamiento al que debió someterse. Aunque aseguró que presenta una mejoría, también reconoció que todavía debe soportar importantes molestias físicas.