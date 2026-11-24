Norberto Marcos habló desde terapia intensiva y reveló el doloroso tratamiento que atraviesa
El productor teatral, expareja de Fátima Florez, lleva casi dos semanas internado y contó cómo evoluciona su estado de salud.
Norberto Marcos volvió a referirse a su estado de salud desde la terapia intensiva y contó cómo atraviesa los días de internación. El productor teatral, expareja de Fátima Florez, permanece en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y, en diálogo con Juan Etchegoyen para Nuevo Día, de Ciudad Magazine, brindó detalles sobre su evolución, el diagnóstico que recibió y el tratamiento al que debió someterse. Aunque aseguró que presenta una mejoría, también reconoció que todavía debe soportar importantes molestias físicas.
"Ayer (domingo) fue mi cumpleaños. Nunca pensé pasarlo así, pero voy mejorando de a poco", expresó Marcos, que cumplió años mientras continúa bajo atención médica. Durante la conversación, también explicó qué encontraron los profesionales después de realizarle distintos estudios: "Detectaron el problema. Líquido con pus en el pulmón derecho", reveló sobre el cuadro que motivó su internación y que requirió una intervención para tratar la complicación.
El empresario también contó que debieron colocarle un drenaje para extraer el líquido acumulado y describió el dolor que le provoca el procedimiento. "Me pusieron un drenaje muy doloroso, que parece haber sacado todo y lo están combatiendo con antibióticos", explicó. A pesar de las dificultades, destacó que el tratamiento estaría dando resultados y que los médicos continúan trabajando para controlar la infección.
"Es muy doloroso, pero me pasan continuamente rescates fuertes y con eso lo voy llevando", agregó Norberto, en referencia a la medicación que recibe para aliviar las molestias. Sus declaraciones permitieron conocer de primera mano cómo atraviesa este delicado momento, mientras permanece internado y espera continuar evolucionando favorablemente.
Qué le pasó a Norberto Marcos y por qué permanece internado
La internación del productor teatral comenzó después de que presentara fuertes molestias físicas, fiebre y dolores corporales. En un primer momento, los médicos evaluaron distintas posibilidades para determinar el origen del cuadro, aunque los estudios posteriores permitieron identificar una complicación pulmonar que necesitaba tratamiento específico.
El jueves 19 de noviembre, Marcos fue sometido a una videotoracoscopia, una intervención que permite examinar y tratar el interior del tórax mediante una cámara. Después del procedimiento, se informó que el empresario se encontraba lúcido y que la operación había salido bien. El médico Guillermo Capuya también había explicado que permanecía estable y que no necesitaba asistencia respiratoria.
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