Dolor en el mundo de la moda: murió el diseñador Valentino a los 93 años
Si bien estaba retirado desde el 2008, su forma de diseñar marcó un antes y un después en la industria siendo de las más emblemáticas.
La industria de la alta costura despide a una de sus figuras más emblemáticas. Valentino Garavani, el visionario que redefinió la elegancia europea y convirtió al color rojo en un símbolo de poder y sofisticación, murió este lunes en su residencia de Roma a los 93 años. La noticia fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde informaron que el diseñador partió rodeado de su círculo íntimo.
Los servicios fúnebres para honrar su legado ya han sido programados en la capital italiana. “Valentino murió hoy en su residencia rodeado de sus seres queridos. El velatorio será este miércoles y jueves en la Plaza Mignanelli y el funeral será el viernes en la Basílica Santa María de los Ángeles y de los Mártires”, detalló la institución en su cuenta de Instagram.
La trayectoria de Valentino fue un puente perfecto entre la técnica aprendida en París y el florecimiento cultural de Roma. Su regreso a la capital italiana coincidió con la era dorada de los estudios Cinecittà, un factor que le permitió vestir a las grandes estrellas de Hollywood de la época. Sin embargo, su consagración definitiva llegó de la mano de figuras como Jacquie Onassis, quien se convirtió en una de sus clientas más fieles.
Su estilo se caracterizó por una visión arquitectónica y depurada de la costura, heredera del modelo de posguerra de Christian Dior, pero con una identidad propia marcada por la precisión del corte y la ligereza. Mientras otros diseñadores intentaban capturar el lenguaje de la calle en los años 70 y 80, Valentino se mantuvo firme en su apuesta por la distinción y el lujo, creando túnicas suntuosas y vestidos de noche que se volvieron indispensables para el jet set en destinos como Capri o Marbella.
Si algo definirá por siempre la obra de Garavani es su dominio del color. El famoso “rojo Valentino” nació de una inspiración fortuita durante una función de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y se transformó en su sello personal. Junto a su socio y expareja, Giancarlo Giammetti, construyó un imperio que trascendió las pasarelas, eliminando lo superfluo para potenciar siluetas estilizadas y estampados rotundos.
A lo largo de su carrera, su talento fue reconocido con los máximos honores. En 1967 obtuvo el premio Neiman Marcus, conocido como el "Óscar de la moda", y en la década del 80 fue distinguido por el Estado italiano como Caballero de la República.
Además de vestir a realezas como la reina Noor de Jordania y la emperatriz Farah Diba, o a íconos como Sophia Loren y Jane Fonda, Valentino fue un pionero comercial al ser el primer estilista de alta costura en lanzar una línea de ropa vaquera, demostrando que su concepto de elegancia podía adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia artesanal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario