Dolor en el mundo de la moda: murió el diseñador Valentino a los 93 años

A lo largo de su carrera, su talento fue reconocido con los máximos honores. En 1967 obtuvo el premio Neiman Marcus, conocido como el "Óscar de la moda", y en la década del 80 fue distinguido por el Estado italiano como Caballero de la República.

Además de vestir a realezas como la reina Noor de Jordania y la emperatriz Farah Diba, o a íconos como Sophia Loren y Jane Fonda, Valentino fue un pionero comercial al ser el primer estilista de alta costura en lanzar una línea de ropa vaquera, demostrando que su concepto de elegancia podía adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia artesanal.