Paul Mescal y Jessie Buckley estrenan "Hamnet": la historia detrás de la película

Agnes Hathaway

Historiadores actuales han derribado el mito de que Shakespeare despreciaba a su esposa. La famosa herencia de la "segunda mejor cama" ha sido reinterpretada como una convención legal de la época y no como un desaire. La película refleja a una mujer que era el pilar económico y emocional de la familia; una gestora de la vida cotidiana que permitía, con su trabajo en el campo y el comercio, que William pudiera existir como artista.

De Hamnet a Hamlet: el duelo como motor creativo

El núcleo desgarrador de la película es la muerte de Hamnet a los once años en 1596. Aunque los registros históricos son escuetos, la coincidencia fonética entre el nombre del niño y la obra cumbre del dramaturgo, Hamlet, sirvieron durante siglos para alimentar la teoría de que el dolor por la pérdida del hijo fue la semilla de la tragedia más famosa del mundo.

Zhao utiliza la ficción para explorar este vínculo invisible. En una de las secuencias más potentes, vemos a Agnes asistir a la representación de la obra en Londres, reconociendo en el escenario los ecos de su hijo perdido. Es una herramienta narrativa que nos permite pensar cómo la experiencia biográfica se transmuta en inmortalidad literaria.

Shakespeare

Una historia que no muere: el duelo y la pérdida

"Hamnet" no intenta ser una biografía definitiva, porque la historia de los Shakespeare está llena de "áreas grises" imposibles de documentar. Sin embargo, al elegir a Buckley y Mescal para habitar esos vacíos, la película nos devuelve una humanidad que el mármol de las estatuas había congelado. Es una obra sobre la cotidianidad, la pérdida y, sobre todo, sobre la fortaleza de quienes quedaron fuera de la luz durante siglos, pero cuyo dolor cambió el curso de la literatura para siempre.