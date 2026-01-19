Paul Mescal y Jessie Buckley estrenan "Hamnet": la historia detrás de la película
El próximo 5 de febrero llega a los cines "Hamnet" y es una obra que no solo se basa en un libro, sino en uno de los hijos de la familia Shakespeare.
La historia oficial suele ser un escenario iluminado donde solo los "grandes hombres" tienen voz. Sin embargo, en las sombras de la biografía de William Shakespeare siempre existió un vacío doloroso y enigmático: la figura de su esposa y el destino de su único hijo varón. Con el estreno de "Hamnet", la directora Chloé Zhao no solo adapta una novela; realiza un acto de justicia histórica que sitúa a la mujer y al duelo en el centro de la creación artística.
El corazón de "Hamnet": Paul Mescal y Jessie Buckley
La elección del elenco no es solo un acierto de producción, es una declaración de intenciones. Para dotar de carne y hueso a una relación que durante siglos fue reducida a una línea en un testamento, Zhao ha convocado a dos de los actores más viscerales de la actualidad: Paul Mescal y Jessie Buckley.
Jessie Buckley asume el reto de interpretar a Agnes (Anne) Hathaway. En sus manos, Agnes deja de ser la "esposa abandonada" en Stratford para convertirse en una mujer compleja, una sanadora conectada con la tierra y los saberes ancestrales de la herbolaria. Buckley logra transmitir esa fortaleza silenciosa de quien administra un hogar mientras su esposo persigue fantasmas en Londres, pero también la fragilidad absoluta de una madre que, a pesar de conocer los secretos de la naturaleza, se descubre impotente ante el avance de la peste.
Por su parte, Paul Mescal encarna a un William Shakespeare joven, todavía en formación, atrapado entre la culpa de la ausencia y el fuego de la genialidad. Mescal tiene la capacidad única de mostrar la vulnerabilidad masculina, permitiéndonos ver al hombre detrás del bardo: un padre que no sabe cómo procesar la muerte de su hijo y que solo encuentra redención a través de las palabras.
Agnes Hathaway: reivindicando a la mujer detrás del mito
Uno de los puntos más fascinantes de la investigación que sustenta el film es la recuperación de la identidad de Agnes. El hecho de que Maggie O’Farrell (autora de la novela) y Chloé Zhao utilicen el nombre "Agnes" —como aparece en el testamento de su padre— en lugar del más común "Anne", es un gesto simbólico para otorgarle una individualidad propia.
Historiadores actuales han derribado el mito de que Shakespeare despreciaba a su esposa. La famosa herencia de la "segunda mejor cama" ha sido reinterpretada como una convención legal de la época y no como un desaire. La película refleja a una mujer que era el pilar económico y emocional de la familia; una gestora de la vida cotidiana que permitía, con su trabajo en el campo y el comercio, que William pudiera existir como artista.
De Hamnet a Hamlet: el duelo como motor creativo
El núcleo desgarrador de la película es la muerte de Hamnet a los once años en 1596. Aunque los registros históricos son escuetos, la coincidencia fonética entre el nombre del niño y la obra cumbre del dramaturgo, Hamlet, sirvieron durante siglos para alimentar la teoría de que el dolor por la pérdida del hijo fue la semilla de la tragedia más famosa del mundo.
Zhao utiliza la ficción para explorar este vínculo invisible. En una de las secuencias más potentes, vemos a Agnes asistir a la representación de la obra en Londres, reconociendo en el escenario los ecos de su hijo perdido. Es una herramienta narrativa que nos permite pensar cómo la experiencia biográfica se transmuta en inmortalidad literaria.
Una historia que no muere: el duelo y la pérdida
"Hamnet" no intenta ser una biografía definitiva, porque la historia de los Shakespeare está llena de "áreas grises" imposibles de documentar. Sin embargo, al elegir a Buckley y Mescal para habitar esos vacíos, la película nos devuelve una humanidad que el mármol de las estatuas había congelado. Es una obra sobre la cotidianidad, la pérdida y, sobre todo, sobre la fortaleza de quienes quedaron fuera de la luz durante siglos, pero cuyo dolor cambió el curso de la literatura para siempre.
