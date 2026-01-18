Polémica: la ex de Roberto García Moritán filmó a su hija de 6 años manejando
Luego del video de la hija de El Polaco, los famosos no aprenden. Qué pasó con la hija de Milagros de Brito.
La irresponsabilidad al volante con menores de edad como protagonistas parece haberse convertido en una tendencia alarmante entre figuras del ámbito público. Luego del reciente escándalo que involucró a la hija de 12 años del cantante El Polaco, un nuevo episodio ha generado un fuerte repudio en las plataformas digitales.
En esta ocasión, la controversia tiene como centro a Milagros Brito, exesposa de Roberto García Moritán, quien compartió un material audiovisual que encendió todas las alarmas sobre la seguridad vial y los límites parentales.
En las imágenes que comenzaron a circular con fuerza este domingo, se puede observar a Francesca, la hija de tan solo 6 años que Brito tiene en común con su actual pareja, Agustín Garavaglia, sentada en el asiento del conductor de un vehículo de color blanco. El rodado, que cuenta con caja automática, es maniobrado por la pequeña en lo que aparenta ser un entorno rural.
La grabación no solo muestra a la niña a cargo del volante, sino que también deja en evidencia la presencia de la propia Milagros dentro del habitáculo junto a una mascota, avalando la peligrosa acción.
Lo que comenzó como una situación que la familia pretendía mostrar como algo anecdótico o divertido, tomó un cariz dramático hacia el final de la secuencia. En los últimos segundos del clip, el clima de tranquilidad se rompe de forma estrepitosa cuando se percibe un momento de clara tensión. Los usuarios de las redes sociales notaron con inquietud que la grabación finaliza repentinamente justo después de que se escucha un grito de “¡Ay!”, lo que despertó sospechas sobre un posible impacto o una maniobra que se salió de control.
Este desenlace ha sido el principal motor de la indignación colectiva, ya que pone de manifiesto el riesgo real al que fue expuesta la menor y el entorno. La comparación con el caso previo de la hija de El Polaco y Valeria Aquino resultó inevitable para la opinión pública, que aún procesaba el rechazo social provocado por aquel incidente donde una preadolescente de 12 años también fue captada manejando.
Hasta el momento, el impacto mediático no ha tenido una respuesta oficial por parte de los involucrados. Ni Milagros Brito ni Agustín Garavaglia han emitido comunicados o declaraciones públicas para aclarar lo sucedido o expresar algún tipo de arrepentimiento por la exposición de su hija a una situación de riesgo innecesario.
Mientras tanto, el video continúa sumando reproducciones y críticas feroces en redes sociales. El debate se centra ahora en la necesidad de llamados de atención más severos hacia los adultos responsables, quienes, lejos de impartir una lección de civismo y seguridad, parecen naturalizar conductas que violan las normativas básicas de tránsito y ponen en peligro la integridad física de los más pequeños.
