Polémica: la ex de Roberto García Moritán filmó a su hija de 6 años manejando

Este desenlace ha sido el principal motor de la indignación colectiva, ya que pone de manifiesto el riesgo real al que fue expuesta la menor y el entorno. La comparación con el caso previo de la hija de El Polaco y Valeria Aquino resultó inevitable para la opinión pública, que aún procesaba el rechazo social provocado por aquel incidente donde una preadolescente de 12 años también fue captada manejando.

Hasta el momento, el impacto mediático no ha tenido una respuesta oficial por parte de los involucrados. Ni Milagros Brito ni Agustín Garavaglia han emitido comunicados o declaraciones públicas para aclarar lo sucedido o expresar algún tipo de arrepentimiento por la exposición de su hija a una situación de riesgo innecesario.

Mientras tanto, el video continúa sumando reproducciones y críticas feroces en redes sociales. El debate se centra ahora en la necesidad de llamados de atención más severos hacia los adultos responsables, quienes, lejos de impartir una lección de civismo y seguridad, parecen naturalizar conductas que violan las normativas básicas de tránsito y ponen en peligro la integridad física de los más pequeños.